Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon: risparmia 25 €

Se non hai ancora recuperato Assassin's Creed Shadows o cerchi nuove avventure open-world, il gioco per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon a 34,99 € invece di 59,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma, e potrai risparmiare fino a 25 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura ambientata nel Giappone feudale

In questa nuova avventura vestirai i panni di due personaggi: Naoe, una shinobi che sfrutta luci e ombre per confondere i nemici, e Yasuke, un samurai che scatena combo corpo a corpo devastanti con la katana o la naginata. Anche stavolta potrai aspettarti un mondo pieno di ambientazioni da esplorare, nuove storie da scoprire e un combattimento che fonde la furtività con l'agilità. Diverse attività potranno intrattenerti per innumerevoli ore e potrai addestrare nuove reclute.

Nel complesso, si tratta di un gioco con una grande accuratezza storica, un comparto tecnico eccellente e un gameplay che offre stili di gioco differenti in base alle proprie preferenze. Tuttavia, i combattimenti non sono davvero sfidanti e il loop di gameplay relativo agli assassinii è molto ripetitivo. Per saperne di più, ti intiviamo a leggere la nostra recensione.