Assassin’s Creed Shadows si aggiorna: mouse e tastiera su Switch 2, PSSR 2 su PS5 Pro e nuove armi per tutti

Ubisoft ha annunciato l'imminente arrivo di un nuovo e corposo aggiornamento per Assassin's Creed Shadows . Inizialmente segnato come versione 1.1.9, è stato rinominato in 1.1.10, e sarà disponibile a partire da oggi, 7 aprile. La patch promette di introdurre novità molto attese, abbracciando sia i miglioramenti tecnici per le console di nuova generazione, sia alcune aggiunte ai contenuti del gioco base.

Le novità

La grande sorpresa di questo aggiornamento è senza dubbio rivolta all'utenza Nintendo: Ubisoft introdurrà infatti il supporto completo a mouse e tastiera su Nintendo Switch 2. Come sottolineano gli sviluppatori: "Arriva un nuovo modo di giocare! [...] Assumi il pieno controllo di Naoe e Yasuke in un modo completamente nuovo, impugnando le armi con la precisione e la libertà del tuo setup preferito, per attraversare le ombre della notte con delicata furtività. Il tuo combattimento. Il tuo stile. A modo tuo."

Sul fronte Sony, l'aggiornamento aggiunge il supporto a PSSR 2 su PlayStation 5 Pro, migliorando così la qualità dell'immagine e la fluidità generale.

C'è un'ottima notizia anche per i giocatori che non hanno acquistato l'espansione Claws of Awaji. A partire da questo aggiornamento, i bastoni Bo diventeranno disponibili per tutti all'interno del gioco base. Una volta ottenuto almeno un Bo Unico esplorando il Giappone feudale, le versioni non leggendarie di quest'arma inizieranno a comparire nel bottino.

Chiaramente ci sono anche tantissime correzioni di bug e aggiunte minori. Ad esempio sul fronte del gameplay, è stato risolto un fastidioso blocco legato al viaggio rapido e i nemici ora potranno subire fino a 5 alterazioni di stato contemporaneamente.

Anche l'interfaccia utente è stata ripulita: sono stati risolti i fastidiosi crash durante il controllo dei contenuti aggiuntivi e il famigerato bug che bloccava il completamento totale del gioco al 97,89%.