Pokémon Champions svela l'orario di apertura dei server su Nintendo Switch e Switch 2

Le danze si apriranno alle 05:00 italiane di domani, 8 aprile . Se siete molto mattinieri significa che potrete iniziare a giocare prima dell'alba. Al lancio il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch tramite l' eShop , con un aggiornamento gratuito per i possessori di Nintendo Switch 2 con una serie di migliorie grafiche, con a seguire delle versioni mobile per dispositivi iOS e Android, al momento ancora sprovviste di una data ufficiale.

Manca ormai poco al debutto di Pokémon Champions , il nuovo gioco free-to-start interamente incentrato sulle lotte online multiplayer e ora The Pokémon Company ha svelato l'orario esatto dell'apertura dei server , ovvero da quando sarà possibile a iniziare a giocare.

Cos'è Pokémon Champions?

Pokémon Champions è il nuovo spin‑off competitivo pensato per diventare la piattaforma di riferimento del circuito Play! Pokémon, andando a sostituire i capitoli principali nei tornei ufficiali a partire dai Mondiali 2026. Non ci sono regioni da esplorare né una campagna narrativa: l'esperienza ruota attorno alla creazione di squadre da sei Pokémon e alle sfide contro altri giocatori in Lotte Competitive, Amichevoli e Private.

Il titolo riprende le meccaniche cardine della serie, come i rapporti di forza tra tipi, le abilità, le mosse, gli strumenti e trasformazioni speciali, e le reimmagina in un contesto progettato esclusivamente per il multiplayer online. Per costruire il proprio team è possibile collegare il gioco a Pokémon HOME, importando i Pokémon trasferiti dai titoli principali come Scarlatto e Violetto o da Pokémon GO. In alternativa, ogni giorno è disponibile una selezione casuale da cui ingaggiare nuovi compagni, così da ampliare gradualmente le possibilità strategiche. Non manca infine un sistema di personalizzazione dell'avatar, con abiti, accessori e oggetti cosmetici pensati per distinguersi nelle arene online.