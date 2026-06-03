Pokémon Champions ha una data di uscita su iOS e Android, MegaRaichu X e Y in regalo per tutti per festeggiare

The Pokémon Company e il team di Pokémon Works hanno annunciato la data di uscita delle versioni mobile di Pokémon Champions. Il gioco free‑to‑play incentrato sulle lotte competitive arriverà su iOS e Android il 17 giugno.

Potrete scaricarlo gratuitamente tramite App Store e Google Play Store. Ricordiamo che il titolo è già disponibile su Nintendo Switch e Switch 2: tutte le versioni supportano il crossplay e la progressione condivisa utilizzando lo stesso account Nintendo.

Per chi non lo conoscesse, a differenza dei giochi principali, Pokémon Champions non propone una regione da esplorare né un'avventura tradizionale: l'esperienza ruota interamente attorno alle Lotte online. Il team può essere composto trasferendo i propri Pokémon tramite il servizio Pokémon HOME, oppure reclutando nuove creature direttamente nel gioco attraverso il Pascolo Ingaggio, che ogni giorno offre una selezione di Pokémon tra cui scegliere. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Pokémon Champions.