Pokémon Champions arriva oggi su mobile, assieme alla Stagione M-3 e MegaRaichu in regalo

Pokémon Champions debutta oggi su mobile insieme alla Stagione M‑3: crossplay completo, nuovo regolamento competitivo e un MegaRaichu gratuito da riscattare per tutti i giocatori.
Giornata ricca per Pokémon Champions: il titolo free‑to‑play debutta oggi su dispositivi mobile iOS e Android, in contemporanea con l'inizio della nuova stagione competitiva.
La versione Android è disponibile su Google Play, mentre quella iOS su App Store. Il gioco è già presente da tempo su Nintendo Switch e Switch 2, e tutte le versioni supportano crossplay e progressione condivisa: è quindi possibile passare da console a mobile e viceversa usando lo stesso account senza interruzioni.
Nuova stagione, nuovo regolamento e Raichu in regalo
Il lancio su mobile coincide con l'avvio della Stagione M‑3 e del relativo Pass Battaglia, attivi da oggi fino all'8 luglio. Con la nuova season entra in vigore anche il Regolamento M‑B, valido fino al 2 settembre: non modifica le regole delle lotte, ma amplia la lista dei Pokémon utilizzabili, includendo Sceptile, Blaziken, Swampert, Mawile e le loro megaevoluzioni.
Ecco la lista completa:
- Mega Raichu X
- Mega Raichu Y
- Vileplume
- Qwilfish
- Sceptile
- Mega Sceptile
- Blaziken
- Mega Blaziken
- Swampert
- Mega Swampert
- Mawile
- Mega Mawile
- Metagross
- Mega Metagross
- Staraptor
- Mega Staraptor
- Musharna
- Scolipede
- Mega Scolipede
- Scrafty
- Mega Scrafty
- Eelektross
- Mega Eelektross
- Pyroar
- Mega Pyroar
- Malamar
- Mega Malamar
- Barbaracle
- Mega Barbaracle
- Dragalge
- Mega Dragalge
- Grimmsnarl
- Falinks
- Mega Falinks
- Overqwil
- Houndstone
- Annihilape
- Gholdengo
Come avrete notato, nell'elenco figura anche Raichu. Da oggi e fino al 12 settembre il Pokémon sarà disponibile gratuitamente tramite la cassetta di posta, insieme alla Raichuite X e alla Raichuite Y, che permettono di farlo megaevolvere in MegaRaichu X o MegaRaichu Y durante le lotte.
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