Pokémon Champions arriva oggi su mobile, assieme alla Stagione M-3 e MegaRaichu in regalo

Giornata ricca per Pokémon Champions: il titolo free‑to‑play debutta oggi su dispositivi mobile iOS e Android, in contemporanea con l'inizio della nuova stagione competitiva.

La versione Android è disponibile su Google Play, mentre quella iOS su App Store. Il gioco è già presente da tempo su Nintendo Switch e Switch 2, e tutte le versioni supportano crossplay e progressione condivisa: è quindi possibile passare da console a mobile e viceversa usando lo stesso account senza interruzioni.