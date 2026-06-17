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Pokémon Champions arriva oggi su mobile, assieme alla Stagione M-3 e MegaRaichu in regalo

Pokémon Champions debutta oggi su mobile insieme alla Stagione M‑3, un nuovo regolamento competitivo e un MegaRaichu gratuito da riscattare per tutti i giocatori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/06/2026
Swampert, Scpetile e Blaziken da Pokémon Champions
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Pokémon Champions debutta oggi su mobile insieme alla Stagione M‑3: crossplay completo, nuovo regolamento competitivo e un MegaRaichu gratuito da riscattare per tutti i giocatori.

Giornata ricca per Pokémon Champions: il titolo free‑to‑play debutta oggi su dispositivi mobile iOS e Android, in contemporanea con l'inizio della nuova stagione competitiva.

La versione Android è disponibile su Google Play, mentre quella iOS su App Store. Il gioco è già presente da tempo su Nintendo Switch e Switch 2, e tutte le versioni supportano crossplay e progressione condivisa: è quindi possibile passare da console a mobile e viceversa usando lo stesso account senza interruzioni.

Nuova stagione, nuovo regolamento e Raichu in regalo

Il lancio su mobile coincide con l'avvio della Stagione M‑3 e del relativo Pass Battaglia, attivi da oggi fino all'8 luglio. Con la nuova season entra in vigore anche il Regolamento M‑B, valido fino al 2 settembre: non modifica le regole delle lotte, ma amplia la lista dei Pokémon utilizzabili, includendo Sceptile, Blaziken, Swampert, Mawile e le loro megaevoluzioni.

Ecco la lista completa:

  • Mega Raichu X
  • Mega Raichu Y
  • Vileplume
  • Qwilfish
  • Sceptile
  • Mega Sceptile
  • Blaziken
  • Mega Blaziken
  • Swampert
  • Mega Swampert
  • Mawile
  • Mega Mawile
  • Metagross
  • Mega Metagross
  • Staraptor
  • Mega Staraptor
  • Musharna
  • Scolipede
  • Mega Scolipede
  • Scrafty
  • Mega Scrafty
  • Eelektross
  • Mega Eelektross
  • Pyroar
  • Mega Pyroar
  • Malamar
  • Mega Malamar
  • Barbaracle
  • Mega Barbaracle
  • Dragalge
  • Mega Dragalge
  • Grimmsnarl
  • Falinks
  • Mega Falinks
  • Overqwil
  • Houndstone
  • Annihilape
  • Gholdengo
L'italiano Francesco Pio Pero vince ai Campionati Internazionali Nordeamericani Pokémon 2026 L'italiano Francesco Pio Pero vince ai Campionati Internazionali Nordeamericani Pokémon 2026

Come avrete notato, nell'elenco figura anche Raichu. Da oggi e fino al 12 settembre il Pokémon sarà disponibile gratuitamente tramite la cassetta di posta, insieme alla Raichuite X e alla Raichuite Y, che permettono di farlo megaevolvere in MegaRaichu X o MegaRaichu Y durante le lotte.

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