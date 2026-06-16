L'Italia al Next Fest di Steam: demo, aggiornamenti e iniziative

Il Next Fest dell'estate 2026 di Steam è iniziato e vale la pena di scoprire tutte le demo, gli aggiornamenti e le iniziative nate da studi di sviluppo italiani, visto che c'è moltissimo da riportare. Quindi bando alle ciance e vediamo quanto siamo riusciti a scovare frugando tra le pagine dell'evento organizzato da Valve.

La demo di Orpheus: To Hell and Back StudioLoading e Kibou Entertainment hanno lanciato la demo di Orpheus: To Hell and Back, puzzle game action ispirato al mito di Orfeo ed Euridice, caratterizzato da una grafica in stile Game Boy Color. Per l'occasione, è stato pubblicato anche un nuovo trailer di gioco, che trovate qui di seguito. Mostra alcune sequenze di gameplay, compreso un boss, e consente di ascoltare la colonna sonora in stile chiptune. Insomma, se non vedete l'ora di andare all'inferno, metaforicamente parlando, non vi resta che scaricare la demo, in attesa del lancio previsto per luglio 2026.

La demo di Feed It Lo studio di sviluppo Games On A Chair descrive Feed It come un'esperienza horror che può essere completata in modi diversi, a seconda delle scelte che si fanno nel corso dell'avventura. L'obiettivo è quello di nutrire un mostro che siede di fronte alla televisione, andando in cerca di cibo con cui soddisfarlo. Si tratta di un titolo dalle atmosfere disturbanti, che affronta temi profondi, che non ha ancora una data d'uscita, ma che speriamo non si faccia attendere troppo. Se siete stati incuriositi da Feed It, correte a scaricare la demo.

La demo 2.0 di Scirocco Thugs Brian Damage (sì, non è un errore) propone una demo di Scirocco Thugs, uno sparatutto / picchiaduro in prima persona dal gusto retrò che spicca per la sua brutalità. In realtà si tratta di una demo aggiornata, come spiegato dagli sviluppatori stessi, che offre più armi, tre livelli, di cui uno non presente nella demo dell'anno scorso, e uno stage Orda. Insomma, c'è tanta ciccia da provare e da maciullare, tra calci, armi da corpo a corpo e armi da fuoco. Anche in questo caso, per giocare non vi resta che correre su Steam.

Un aggiornamento sullo stato dei lavori di Dungeons of DUSK Visto l'evento, 68k Studios ha voluto pubblicare un corposo aggiornamento sullo stato dei lavori di Dungeons of DUSK, un dungeon crawler in stile Dungeon Master ambientato nel mondo di DUSK, il boomer shooter capolavoro di David Szymanski. +5 Le immagini mostrano delle nuove creature e delle ambientazioni inedite, tanto per farci venire ancora più voglia di giocarci. Vi ricordiamo, che se vi interessa potete provare la demo ufficiale.

La demo di ShoreTiles Dopo tanto sangue e violenza, è bello potersi dedicare a un'attività più tranquilla come quella di costruire una città su di un'isola, dominata da un faro. Peccato che di notte vogliano tutti distruggerci, ma sono dettagli. Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando di ShoreTiles, city-builder strategico di Voxel Studios in arrivo nel 2026. La demo consente di provare il gameplay strategico basato sul posizionamento di tessere sulla mappa di gioco, delle isole generate proceduralmente, i sistemi dinamici di sopravvivenza giorno-notte integrati nel gioco, la costruzione dell'insediamento e gestione delle risorse e le strutture difensive e pianificazione militare. Non mancheranno le minacce nemiche provenienti dal mare, che aggiungeranno un po' di pepe al tutto. Se vi interessa, la demo è su Steam che vi aspetta.