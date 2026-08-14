Sonic Frontiers ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite a pochi mesi dal lancio su Nintendo Switch 2

Sega ha annunciato che Sonic Frontiers ha raggiunto e superato il traguardo delle 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La notizia è arrivata con un post celebrativo su X dove l'azienda ringrazia tutti i giocatori. Inoltre, per festeggiare ora le scarpe di Sonic Adventures 2 sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori. In precedenza era un bonus esclusivo per chi si era iscritto alla newsletter ufficiale.

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Il risultato arriva a meno di quattro anni dal lancio, avvenuto l'8 novembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam. A queste versioni si è aggiunta lo scorso 23 giugno la Definitive Edition per Nintendo Switch 2, che ha contribuito a dare nuova spinta alle vendite.

Giusto per avere un'idea, gli ultimi dati di vendita ufficiali risalgono a giugno dello scorso anno, quando accidentalmente Sega aveva condiviso i numeri dei suoi giochi maggiori. Al tempo Sonic Frontiers era a quota 4,57 milioni di copie vendute, il che significa che nel frattempo sono state vendute circa altre 430.000 unità.