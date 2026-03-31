Assassin’s Creed Shadows presto supporterà il nuovo PSSR di PS5 Pro, dei video mostrano le differenze

Stando a quanto dichiarato dal techinical architect Nicolas Lopez, la nuova versione dell'upscaler basato sull'IA di Sony permette al titolo un incremento della qualità visiva in tutte e tre le modalità grafiche disponibili, ovvero Performance, Bilanciata e Qualità. In particolare, i giocatori possono aspettarsi un'immagine finale più nitida e stabile, con una ricostruzione più accurata dei dettagli più fini, meno artefatti visivi, riducendo così i compromessi tra fluidità e qualità.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Shadows il 7 aprile riceverà un nuovo aggiornamento con il supporto alla nuova versione del PSSR di PS5 Pro , promettendo miglioramenti significativi e offrendo un primo confronto tramite dei video, che trovate qui sotto.

Un primo assaggio delle differenze

Sempre Lopez spiega che il nuovo PSSR gestisce molto meglio le scene più complesse di Assassin's Creed Shadows, dove elementi come vegetazione fitta, illuminazione ray‑tracing ed effetti dinamici mettono a dura prova qualsiasi tecnica di ricostruzione.

L'erba mossa dal vento, generata dal sistema Atmos, risulta più definita sia da vicino sia da lontano, con fili e foglie che mantengono contorni puliti anche in movimento. Anche gli effetti particellari, come fumo, scintille, polvere, appaiono più stabili e coerenti, grazie a un trattamento più accurato dei vettori di movimento che evita artefatti e preserva la resa cinematografica.

Infine, il techincal director afferma che sul fronte del ray tracing, il nuovo PSSR ricostruisce con maggiore precisione riflessi, illuminazione dinamica e occlusione ambientale, riducendo il rumore tipico dei segnali stocastici e garantendo un'immagine più uniforme anche nelle scene più dense e illuminate in modo complesso.