Zero Parades: For Dead Spies ha una data di uscita su PC, arriverà su PS5 più tardi assieme all'italiano

Il team di ZA/UM ha annunciato la data di uscita della versione PC di Zero Parades: For Dead Spies. Il debutto del GDR a base di spionaggio è fissato al 21 maggio su Steam, Epic Games Store e GOG a 39,99 euro.

La versione PS5 non uscirà lo stesso giorno, ma in un secondo momento, con il lancio comunque previsto entro la fine del 2026. Come da prassi l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Al lancio, il gioco includerà il doppiaggio completo in inglese. La localizzazione dei testi sarà disponibile in inglese, tedesco, russo, cinese semplificato e spagnolo (America Latina). La buona notizia è che sono previste otto lingue aggiuntive, che verranno introdotte tramite aggiornamenti gratuiti nel corso dell'anno, tra cui l'italiano. Le altre sono francese, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, cinese tradizionale e turco.