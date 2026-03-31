Da quando uscì questo capitolo, però, sulla serie ambientata nell'oscuro mondo di Nosgoth calò il silenzio. Dopo Defiance era previsto un seguito, ma nel corso degli anni ben due progetti furono cancellati . Nel 2013 uscì anche Nosgoth, un action multiplayer che, dopo tre anni in open beta, venne chiuso definitivamente, segnando l'ennesimo tentativo fallito di riportare in vita questo affascinante universo. Almeno fino a oggi.

La saga di Legacy of Kain è stata senza dubbio una delle più importanti nel periodo a cavallo tra la prima e la seconda PlayStation. Molti ricordano ancora le prodezze tecniche di Soul Reaver e la sua meccanica originale, che permetteva al protagonista Raziel di passare dal mondo materiale a quello spettrale per risolvere enigmi e superare ostacoli. Nei due capitoli di Blood Omen, invece, era possibile sfruttare i potenti poteri vampirici di Kain, l'altro grande protagonista della saga, per affrontare e distruggere i suoi numerosi nemici.

La retcon di Legacy of Kain

La narrativa di questo Legacy of Kain: Ascendance si basa principalmente su un fumetto uscito a fine 2025, intitolato Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise. Il progetto è firmato da Bit Bot Media, lo stesso studio che ha sviluppato questo gioco, e a guidare entrambe le operazioni, oltre che a curarne la sceneggiatura, c'è Joshua Viola. Questo nuovo team ha dunque avuto nelle sue mani le redini di questa importante saga, dato che Ascendance è pubblicato direttamente da Crystal Dynamics, oggi parte del gruppo Embracer.

La nuova storia introduce un personaggio inedito attorno a cui ruota gran parte della narrazione: Elaleth, sorella di Raziel quando era ancora umano. La donna era innamorata di un giovane di nome Mathias, considerato quasi un fratello anche da Raziel. Un giorno, però, i vampiri di Kain attaccarono la loro città: Mathias venne trasformato e, prima di essere ucciso proprio da Raziel, riuscì a mordere la mano di Elaleth. Nel tentativo disperato di salvarla, Raziel le recise la mano, sperando di impedirne la trasformazione.

Elaleth sembrò morire, ma in realtà si risveglia tempo dopo come vampira, aiutata da un misterioso individuo chiamato Ky'set'syk. Da quel momento il suo unico obiettivo diventa la vendetta contro il fratello e il tentativo di riportare in vita Mathias. Come da tradizione per la saga, il tempo è estremamente malleabile: grazie ai poteri di Ky'set'syk, Elaleth può muoversi tra diverse epoche della storia di Nosgoth, rivivendo eventi chiave come l'ascesa di Kain, la morte di Janos Audron o la caduta di Raziel.

Sulla carta, l'idea potrebbe anche sembrare interessante, soprattutto per i fan storici. Il problema è che tutto crolla nel momento in cui il gioco decide di dare un peso così centrale a Elaleth. Il personaggio viene inserito a forza nel canone, andando a modificare eventi fondamentali della saga e riscrivendone il significato. E qui sta il punto: queste modifiche non arricchiscono la storia, la peggiorano. La scrittura ne esce indebolita sotto ogni aspetto, perché molti dei momenti iconici di Legacy of Kain erano già perfetti così com'erano e non avevano alcun bisogno di essere ritoccati.

La presenza di Elaleth si va a inserire all'interno di sequenze importanti che funzionavano già benissimo nei titoli originali

Elaleth, poi, è un personaggio costruito male: monodimensionale, ossessionato esclusivamente dalla vendetta e dall'amore per il compagno perduto, completamente incurante delle conseguenze delle sue azioni. Ancora peggio, viene infilata a forza in eventi in cui non aveva alcun ruolo, spezzando la coerenza narrativa della saga originale.

Il risultato finale è difficile da ignorare: sembra di trovarsi davanti a una fanfiction scritta male, che va a intaccare uno degli intrecci narrativi più affascinanti dell'epoca in cui i titoli uscirono. E la sensazione più forte è una sola: nessuno sentiva il bisogno di una retcon del genere dopo oltre vent'anni, soprattutto considerando quanto la storia originale di Legacy of Kain fosse già solida e ben scritta.