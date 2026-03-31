R-Type Tactics I • II Cosmos ha una data di uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 1 & 2

Dopo una lunga serie di rinvii, NIS America e gli sviluppatori di Granzella Inc. hanno finalmente annunciato la data di uscita definitiva di R-Type Tactics I • II Cosmos in Nord America ed Europa.

Due classici per PSP ritornano con il look rifatto

Per i collezionisti è disponibile una Limited Edition in formato fisico, prenotabile sul NIS Online Store europeo per PS4, PS5 e Nintendo Switch al prezzo di 79,99 euro. L'edizione include il gioco, una soundtrack su due dischi, un set di sei cartoline artistiche, due mini figure dei modelli Rwf‑9A ARROW HEAD e Bwf‑1Dα BYDO SYSTEM, il tutto racchiuso in un elegante box da collezione.

R-Type Tactics I • II Cosmos è una raccolta che include i remake dei GDR strategici con battaglie nello spazio R-Type Tactics e R-Typte Tactics 2: Operation Bitter Chocolate, usciti rispettivamente su PSP nel 2007 e nel 2009, con il secondo capitolo mai arrivato nei nostri lidi.

Entrambi i giochi sono stati ricreati con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 per garantire un comparto grafico moderno, apportando al contempo una serie di ritocchi al gameplay senza snaturarne la natura tattica e strategica. Come nell'originale, i giocatori potranno intraprendere campagne multiple, sia dal punto di vista degli Space Corps che dei Bydo, che vanno a formare delle trame ramificate e coinvolgenti.