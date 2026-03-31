0

R-Type Tactics I • II Cosmos ha una data di uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 1 & 2

R-Type Tactics I • II Cosmos ha finalmente una data: la raccolta strategica di Granzella e NIS America debutta a giugno con remake modernizzati e una Limited Edition ricca di contenuti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/03/2026
Una guera nello spazio in R-Type Tactics I • II Cosmos
R-Type Tactics I - II Cosmos
R-Type Tactics I - II Cosmos
News Video Immagini

Dopo una lunga serie di rinvii, NIS America e gli sviluppatori di Granzella Inc. hanno finalmente annunciato la data di uscita definitiva di R-Type Tactics I • II Cosmos in Nord America ed Europa.

La raccolta debutterà il 18 giugno su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store, segnando il ritorno di due capitoli molto apprezzati dai fan della strategia a turni ambientata nello spazio.

Due classici per PSP ritornano con il look rifatto

Per i collezionisti è disponibile una Limited Edition in formato fisico, prenotabile sul NIS Online Store europeo per PS4, PS5 e Nintendo Switch al prezzo di 79,99 euro. L'edizione include il gioco, una soundtrack su due dischi, un set di sei cartoline artistiche, due mini figure dei modelli Rwf‑9A ARROW HEAD e Bwf‑1Dα BYDO SYSTEM, il tutto racchiuso in un elegante box da collezione.

R-Type Tactics I • II Cosmos è una raccolta che include i remake dei GDR strategici con battaglie nello spazio R-Type Tactics e R-Typte Tactics 2: Operation Bitter Chocolate, usciti rispettivamente su PSP nel 2007 e nel 2009, con il secondo capitolo mai arrivato nei nostri lidi.

Entrambi i giochi sono stati ricreati con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 per garantire un comparto grafico moderno, apportando al contempo una serie di ritocchi al gameplay senza snaturarne la natura tattica e strategica. Come nell'originale, i giocatori potranno intraprendere campagne multiple, sia dal punto di vista degli Space Corps che dei Bydo, che vanno a formare delle trame ramificate e coinvolgenti.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
R-Type Tactics I • II Cosmos ha una data di uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 1 & 2