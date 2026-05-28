La Limited Edition di Assassin's Creed Shadows è al suo minimo storico su Amazon: può essere l'occasione giusta per prenderlo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sulla Limited Edition di Assassin's Creed Shadows per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 40% per un prezzo finale che cala fino al suo minimo storico 29,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Limited Edition di Assassin's Creed Shadows include il gioco base e il Pacchetto personaggio Sekiryū, che aggiunge contenuti esclusivi come un set di attrezzatura e armi dedicato a Naoe, la Bestia Sekiryū e l'oggettino speciale Dente del drago. Questa edizione offre quindi un'esperienza arricchita rispetto alla versione standard.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo permette ai giocatori di esplorare i vasti territori del suggestivo Giappone feudale, un mondo ricco di dettagli che comprende città castello imponenti, porti vivaci, santuari silenziosi e paesaggi segnati dalle guerre. L'ambientazione è pensata per offrire varietà e immersione, valorizzando sia l'esplorazione sia la componente narrativa.
Nel gioco si impersonano due protagonisti: l'Assassina shinobi Naoe e il leggendario samurai Yasuke. Entrambi possiedono storie personali avvincenti e stili di gioco complementari.
Naoe si concentra su furtività, agilità e inganno, mentre Yasuke utilizza potenza e precisione. Per avere uno sguardo più approfondito relativamente al titolo ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione dedicata.
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