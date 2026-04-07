Wafer da 300 miliardi: il mercato dei chip IA sta cambiando le Big Tech con le Foundry 2.0

Foundry 2.0

Secondo lo studio, nel 2025 i produttori di semiconduttori hanno raggiunto ricavi complessivi pari a 320 miliardi di dollari (circa 295 miliardi di euro), con una crescita del 16% su base annua. Il principale fattore trainante è rappresentato dai chip per IA, la cui domanda continua ad aumentare senza segnali di rallentamento.

L'infografica di Counterpoint Research fotografa un mercato dei semiconduttori trainato dalle Foundry (54%), con TSMC leader indiscussa al 38% di quota totale

In questo scenario, TSMC si conferma leader tra le fonderie pure-play, registrando un incremento del 36% nel corso dell'anno. L'azienda taiwanese produce chip per alcune delle principali società tecnologiche globali e si trova oggi a gestire limiti di capacità produttiva, dovuti a richieste che superano l'offerta disponibile.

Al di fuori di TSMC, la crescita media degli altri operatori si è attestata intorno all'8%. Le aziende cinesi hanno ottenuto risultati più rilevanti grazie a politiche di localizzazione della produzione, rafforzando la propria presenza nel mercato interno. Parallelamente, le società di assemblaggio e test conto terzi, note come OSAT, hanno registrato un aumento dei ricavi del 10%. Questi operatori stanno assorbendo parte della domanda non soddisfatta, contribuendo alla validazione e integrazione di chip progettati per carichi di lavoro legati all'IA.

Per quanto riguarda Samsung Electronics, il 2025 è stato caratterizzato da risultati contrastanti. Tuttavia, le prospettive per il 2026 indicano un possibile miglioramento, sostenuto dalla diversificazione delle attività e da una domanda solida per i nodi produttivi a 4 nanometri. Anche le fonderie cinesi come SMIC e Nexchip hanno mostrato crescite a doppia cifra, rispettivamente del 16% e del 24%.

Un altro elemento chiave riguarda il packaging avanzato, destinato a crescere rapidamente. Tecnologie come CoWoS-S e CoWoS-L consentono di integrare CPU, GPU e ASIC personalizzati all'interno dello stesso sistema, migliorando le prestazioni complessive. Intanto TSMC converte le linee a 4nm e sposta la produzione verso i chip a 3nm per la crisi degli smartphone economici.