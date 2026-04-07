PlayStation Plus, i giochi di aprile: Lords of the Fallen, Tomb Raider Remastered e Sword Art Online

Il catalogo di PlayStation Plus si aggiorna ad aprile con l'arrivo di tre nuovi giochi per tutti gli abbonati: Lords of the Fallen, Tomb Raider I-II-III Remastered e Sword Art Online: Fractured Daydream.

I giochi di aprile su PlayStation Plus puntano ancora una volta a offrire a tutti gli abbonati al servizio Sony esperienze variegate, capaci di soddisfare le esigenze più diverse. La selezione è capitanata stavolta da Lords of the Fallen, il coinvolgente soulslike di Hexworks e CI Games, che ci catapulta in un mondo dark fantasy pieno di insidie e atmosfere opprimenti. Gli altri due titoli attingono al filone dei classici, con l'edizione rimasterizzata dei primi tre capitoli di Tomb Raider, che migliorano non solo sul piano tecnico ma introducono alcune importanti ottimizzazioni per quanto riguarda i controlli, e Sword Art Online: Fractured Daydream, l'action RPG sviluppato da Dimps che riporta sullo schermo la dimensione virtuale che ha reso celebre la serie.

Lords of the Fallen Sostanzialmente migliorato rispetto a una versione di lancio che mostrava il fianco a diverse criticità sul piano del bilanciamento, Lords of the Fallen approda nella line-up di PlayStation Plus per il mese di aprile portandosi dietro un enorme carico di atmosfera, suggestioni e sfida mentre esploriamo il mondo oscuro di Mournstead nel tentativo di sconfiggere la divinità demoniaca Adyr. La novità principale è rappresentata dalla possibilità di visitare all'occorrenza la dimensione parallela di Umbral, fondamentalmente il regno dei morti, per trovare passaggi là dove sembrano esserci soltanto degli ostacoli. Per farlo, però, bisogna pagare un prezzo piuttosto salato, visto che in questo luogo le insidie appaiono ancora più rognose e letali. Per difenderci dai tanti nemici che troveremo lungo il cammino avremo a disposizione un sistema di combattimento che consente di creare build molto diversificate, un ampio arsenale di armi e una sorprendente enfasi sugli attacchi a distanza, che potremo sferrare ricorrendo a incantesimi, archi e oggetti da lancio che andranno a espandere le nostre possibilità offensive rispetto al solo corpo a corpo. Uno dei boss di Lords of the Fallen A supportare questo impianto così solido e interessante troviamo un level design di altissimo livello, fatto di mappe intricate, interconnesse e ricche di scorciatoie, che richiamano le strutture del primo Dark Souls e donano alle fasi esplorative un grande spessore, rendendole il vero punto di forza di un'esperienza che gli appassionati di soulslike non mancheranno di apprezzare. Ecco la recensione di Lords of the Fallen.

Tomb Raider I-II-III Remastered Le prime avventure di Lara Croft sono state raccolte da Aspyr in un'edizione rimasterizzata che non si limita a tradurre la grafica originale in alta risoluzione e ad aumentare il frame rate, ma introduce al contempo importanti miglioramenti per quanto concerne il sistema di controllo, così da ridurne sensibilmente la legnosità. Una sequenza di combattimento di Tomb Raider I-II-III Remastered Per il resto, Tomb Raider I-II-III Remastered fa leva tanto sulla nostalgia quanto sulla passione ancora tangibile dietro la realizzazione di queste avventure, fatte di salti millimetrici, scenari fondamentalmente divisi in blocchi geometrici, sezioni esplorative ricche di puzzle e segreti da scoprire, ma anche combattimenti in cui l'abile avventuriera sfodera le sue due pistole per affrontare gli avversari più improbabili. Avete letto la nostra recensione di Tomb Raider I-II-III Remastered?

Sword Art Online: Fractured Daydream Sword Art Online: Fractured Daydream ci conduce in uno scenario diverso dal solito, la dimensione alternativa di Galaxia, che funge da espediente narrativo per fare in modo che nel gioco possano incontrarsi e interagire personaggi appartenenti a storie differenti, riuniti come da tradizione al fine di affrontare una minaccia comune. Alcuni dei personaggi di Sword Art Online: Fractured Daydream La premessa, pur non essendo molto originale, svolge bene il suo compito: alleati e nemici storici si ritrovano costretti a collaborare, nell'ambito di un roster che finisce per includere volti noti come Asuna, Sinon e Leafa, oltre a Kirito. La vera svolta è tuttavia rappresentata dalla struttura online, che include anche la campagna, da giocare preferibilmente in cooperativa con altri utenti. Se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Sword Art Online: Fractured Daydream.