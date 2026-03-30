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Tutti i personaggi di Invincible VS e i primi due lottatori che saranno aggiunti con i DLC

Invincible VS è in arrivo il 30 aprile e i giocatori potranno mettere in campo ben 18 personaggi al momento della pubblicazione, con nuovi lottatori previsti tramite DLC.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/03/2026
Due personaggi di Invincible VS in una città distrutta
Invincible VS
Invincible VS
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Invincible VS sarà disponibile dal 30 aprile mentre dal 9 all'11 aprile sarà disponibile una open beta con tre modalità (Tutorial, Allenamento, Classificata). Inoltre, chi parteciperà otterrà una skin per Omni-Man, uno dei personaggi inclusi.

Ora, sappiamo la lista completa dei personaggi presenti al lancio ed è stato confermato quali sono i primi due personaggi disponibili tramite DLC, previsti per questa estate.

Il roster completo di Invincible VS

Ecco la lista completa dei personaggi di Invincible VS disponibili al lancio:

  • Mark Grayson (Invincible)
  • Thula
  • Bulletproof
  • Atom Eve
  • Rex Splode
  • Omni-Man
  • Battle Beast
  • Cecil Stedman
  • Robot
  • Monster Girl
  • Anissa
  • Lucan
  • Powerplex
  • Dupli-Kate
  • Allen the Alien
  • Titan
  • Ella Mental
  • Conquest
I personaggi e le arene dell'Open Beta di Invincible VS
I personaggi e le arene dell'Open Beta di Invincible VS

Per quanto riguarda i DLC, i primi due personaggi saranno Universa e Immortal. Ci sono ovviamente vari personaggi che non sono stati inclusi, come i gemelli Mauler, Darkwing e Shapesmith. Se il gioco si dimostrerà sufficientemente di successo, è possibile che arrivino molti altri nomi noti della serie.

Invincible VS, provato il picchiaduro tecnico e violento della serie animata Invincible VS, provato il picchiaduro tecnico e violento della serie animata

Parlando invece dell'open beta, ricordiamo che includerà solo 10 personaggi, ovvero: Mark (Invincible); Atom Eve; Omni-Man; Allen; Battle Beast; Rex; Robot; Monster Girl; Thula e Bulletproof. Ci saranno poi sei diverse arene, che potete vedere nell'immagine poco sopra: Hometown Invasion (Notte); The Moon; Ka-Hor's Tomb (Giorno); Himalayas; Kinetic Chamber e Training Room.

Parlando invece della serie animata, ricordiamo la data di uscita di tutti gli episodi della Stagione 4 su Prime Video.

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