Tutti i personaggi di Invincible VS e i primi due lottatori che saranno aggiunti con i DLC

Ora, sappiamo la lista completa dei personaggi presenti al lancio ed è stato confermato quali sono i primi due personaggi disponibili tramite DLC, previsti per questa estate.

Invincible VS sarà disponibile dal 30 aprile mentre dal 9 all'11 aprile sarà disponibile una open beta con tre modalità (Tutorial, Allenamento, Classificata). Inoltre, chi parteciperà otterrà una skin per Omni-Man, uno dei personaggi inclusi.

Il roster completo di Invincible VS

Ecco la lista completa dei personaggi di Invincible VS disponibili al lancio:

Mark Grayson (Invincible)

Thula

Bulletproof

Atom Eve

Rex Splode

Omni-Man

Battle Beast

Cecil Stedman

Robot

Monster Girl

Anissa

Lucan

Powerplex

Dupli-Kate

Allen the Alien

Titan

Ella Mental

Conquest

I personaggi e le arene dell'Open Beta di Invincible VS

Per quanto riguarda i DLC, i primi due personaggi saranno Universa e Immortal. Ci sono ovviamente vari personaggi che non sono stati inclusi, come i gemelli Mauler, Darkwing e Shapesmith. Se il gioco si dimostrerà sufficientemente di successo, è possibile che arrivino molti altri nomi noti della serie.

Parlando invece dell'open beta, ricordiamo che includerà solo 10 personaggi, ovvero: Mark (Invincible); Atom Eve; Omni-Man; Allen; Battle Beast; Rex; Robot; Monster Girl; Thula e Bulletproof. Ci saranno poi sei diverse arene, che potete vedere nell'immagine poco sopra: Hometown Invasion (Notte); The Moon; Ka-Hor's Tomb (Giorno); Himalayas; Kinetic Chamber e Training Room.

Parlando invece della serie animata, ricordiamo la data di uscita di tutti gli episodi della Stagione 4 su Prime Video.