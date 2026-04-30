Invincible VS, la recensione del picchiaduro sulla feroce serie animata

La serie a fumetti di Invincible è sicuramente atipica per il mercato americano, soprattutto perché si tratta di una storia di supereroi completa, iniziata nel 2003 e conclusa nel 2018. Considerando il modo in cui vengono portati avanti i comics negli Stati Uniti - in particolare quelli di stampo Marvel o DC - è piuttosto raro vedere una serie arrivare davvero alla sua conclusione. Eppure, dietro quest'opera non c'era un autore qualsiasi, ma Robert Kirkman, noto soprattutto per aver creato The Walking Dead.

Dopo la conclusione del fumetto, Amazon ha contattato Skybound, la compagnia fondata dallo stesso Kirkman e che gestisce tutte le sue opere, per realizzare una serie animata di Invincible, la cui prima stagione è andata in onda nel 2021. Il successo è stato immediato, contribuendo a rendere il marchio Invincible riconoscibile anche al di fuori della cerchia degli appassionati di fumetti, tanto che, proprio negli ultimi mesi, si è arrivati alla quarta stagione della serie animata. Ma non è finita qui, perché questo crescente interesse verso l'opera di Kirkman ha portato anche alla nascita di un videogioco: Invincible VS, un picchiaduro basato su scontri tre contro tre.

Il titolo rappresenta il primo progetto sviluppato internamente da Skybound Games, la divisione videoludica della compagnia, che ha affidato il lavoro a Quarter Up, il primo studio interno dell'azienda, composto da diversi ex membri del team che ha realizzato Killer Instinct (2013).

Invincible VS arriva però in un momento piuttosto complesso per il genere dei picchiaduro. Dopo l'entusiasmo degli scorsi anni e numerose uscite di rilievo, si è visto come anche i nomi più importanti fatichino a mantenere una base di giocatori che vada oltre il pubblico più hardcore. Il titolo dedicato all'opera di Kirkman sembra voler strizzare l'occhio sia a un'utenza più casual sia agli appassionati del genere: resta da capire se abbia davvero tutte le carte in regola per riuscire nel suo intento.