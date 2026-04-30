0

Il Nacon Connect torna la prossima settimana: data, orari e i giochi confermati per l’evento

Nonostante la crisi interna, Nacon conferma il ritorno del suo evento: il Nacon Connect si terrà il 7 maggio alle 20:00, con nuovi annunci, gameplay esclusivi e aggiornamenti sui progetti ancora in sviluppo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/04/2026
Nacon Connect

Nonostante la crisi interna e il periodo turbolento che la compagnia sta attraversando, il Nacon Connect si terrà anche quest'anno e si prospetta come un appuntamento piuttosto interessante. L'evento, inizialmente previsto per marzo, è stato riprogrammato a giovedì 7 maggio alle 20:00 italiane.

Secondo i dettagli ufficiali, la diretta offrirà "annunci di giochi ambiziosi, un'anteprima delle prossime innovazioni per la gamma di accessori e sequenze di gameplay esclusive per titoli molto attesi". Sarà possibile seguirla sui canali YouTube e Twitch di Nacon.

I giochi confermati

Tra i giochi già confermati troviamo l'horror cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu, l'action GDR Edge of Memories, la serie di corse Endurance Motorsport e il recentemente annunciato Hunter: The Reckoning - DeathWish, un action RPG ambientato nel World of Darkness. Qui sotto potete vedere il teaser trailer dell'evento:

The Mound: Omen of Cthulhu ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer The Mound: Omen of Cthulhu ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

La notizia arriva purtroppo a poche ore dall'annuncio della chiusura di Spiders, studio di Nacon autore di The Technomancer, Steelrising e della serie GreedFall. Il team, insieme a Cyanide e Kylotonn, era stato posto in amministrazione controllata mentre si cercava un possibile acquirente, a causa della grave crisi finanziaria di Nacon, che nei mesi scorsi ha presentato istanza di fallimento. La speranza è che i progetti attualmente in sviluppo riescano comunque ad arrivare sul mercato e contribuiscano a risollevare una situazione decisamente complessa.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il Nacon Connect torna la prossima settimana: data, orari e i giochi confermati per l’evento