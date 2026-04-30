Il Nacon Connect torna la prossima settimana: data, orari e i giochi confermati per l’evento

Nonostante la crisi interna e il periodo turbolento che la compagnia sta attraversando, il Nacon Connect si terrà anche quest'anno e si prospetta come un appuntamento piuttosto interessante. L'evento, inizialmente previsto per marzo, è stato riprogrammato a giovedì 7 maggio alle 20:00 italiane.

Secondo i dettagli ufficiali, la diretta offrirà "annunci di giochi ambiziosi, un'anteprima delle prossime innovazioni per la gamma di accessori e sequenze di gameplay esclusive per titoli molto attesi". Sarà possibile seguirla sui canali YouTube e Twitch di Nacon.