Il Nacon Connect torna la prossima settimana: data, orari e i giochi confermati per l’evento

Nonostante la crisi interna e il periodo turbolento che la compagnia sta attraversando, il Nacon Connect si terrà anche quest'anno e si prospetta come un appuntamento piuttosto interessante. L'evento, inizialmente previsto per marzo, è stato riprogrammato a giovedì 7 maggio alle 20:00 italiane.
Secondo i dettagli ufficiali, la diretta offrirà "annunci di giochi ambiziosi, un'anteprima delle prossime innovazioni per la gamma di accessori e sequenze di gameplay esclusive per titoli molto attesi". Sarà possibile seguirla sui canali YouTube e Twitch di Nacon.
I giochi confermati
Tra i giochi già confermati troviamo l'horror cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu, l'action GDR Edge of Memories, la serie di corse Endurance Motorsport e il recentemente annunciato Hunter: The Reckoning - DeathWish, un action RPG ambientato nel World of Darkness. Qui sotto potete vedere il teaser trailer dell'evento:
La notizia arriva purtroppo a poche ore dall'annuncio della chiusura di Spiders, studio di Nacon autore di The Technomancer, Steelrising e della serie GreedFall. Il team, insieme a Cyanide e Kylotonn, era stato posto in amministrazione controllata mentre si cercava un possibile acquirente, a causa della grave crisi finanziaria di Nacon, che nei mesi scorsi ha presentato istanza di fallimento. La speranza è che i progetti attualmente in sviluppo riescano comunque ad arrivare sul mercato e contribuiscano a risollevare una situazione decisamente complessa.