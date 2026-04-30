Nintendo eShop Card in sconto su Instant Gaming: credito digitale a prezzo ridotto

Tornano in offerta le gift card Nintendo. La Nintendo eShop Card da 50 euro, in particolare, è disponibile a 45,89 euro su Instant Gaming, con uno sconto dell'8% rispetto al valore nominale di 50 euro. Potete acquistarla cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Non è una riduzione che fa gridare al miracolo, ma resta una delle poche modalità per ottenere credito digitale a un prezzo inferiore al suo valore. In questo caso il vantaggio è immediato: si paga meno per avere lo stesso importo spendibile sullo store, magari su un titolo già scontato.