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Nintendo eShop Card in sconto su Instant Gaming: credito digitale a prezzo ridotto

Taglio leggero per il credito Nintendo in tutti i tagli su Instant Gaming, utilizzabile su Nintendo eShop per Switch e Switch 2.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   30/04/2026
Personaggi Nintendo

Tornano in offerta le gift card Nintendo. La Nintendo eShop Card da 50 euro, in particolare, è disponibile a 45,89 euro su Instant Gaming, con uno sconto dell'8% rispetto al valore nominale di 50 euro. Potete acquistarla cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Non è una riduzione che fa gridare al miracolo, ma resta una delle poche modalità per ottenere credito digitale a un prezzo inferiore al suo valore. In questo caso il vantaggio è immediato: si paga meno per avere lo stesso importo spendibile sullo store, magari su un titolo già scontato.

Sconti simili anche su altri tagli

a promozione non riguarda solo il taglio da 50 euro. Anche le versioni da 15, 25, 75 e 100 euro risultano scontate con percentuali simili, generalmente comprese tra il 7% e l'8%. Un'opzione utile per chi vuole ricaricare il saldo in modo flessibile, scegliendo l'importo più adatto senza differenze rilevanti sul risparmio. Trovate tutti i box per l'acquisto diretto qua sopra. Fateci sapere nei commenti se state pensando di acquistarne una per qualche gioco in particolare.

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