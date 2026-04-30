Nintendo eShop Card in sconto su Instant Gaming: credito digitale a prezzo ridotto

Tornano in offerta le gift card Nintendo. La Nintendo eShop Card da 50 euro, in particolare, è disponibile a 45,89 euro su Instant Gaming, con uno sconto dell'8% rispetto al valore nominale di 50 euro. Potete acquistarla cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Non è una riduzione che fa gridare al miracolo, ma resta una delle poche modalità per ottenere credito digitale a un prezzo inferiore al suo valore. In questo caso il vantaggio è immediato: si paga meno per avere lo stesso importo spendibile sullo store, magari su un titolo già scontato.
Sconti simili anche su altri tagli
a promozione non riguarda solo il taglio da 50 euro. Anche le versioni da 15, 25, 75 e 100 euro risultano scontate con percentuali simili, generalmente comprese tra il 7% e l'8%. Un'opzione utile per chi vuole ricaricare il saldo in modo flessibile, scegliendo l'importo più adatto senza differenze rilevanti sul risparmio. Trovate tutti i box per l'acquisto diretto qua sopra. Fateci sapere nei commenti se state pensando di acquistarne una per qualche gioco in particolare.