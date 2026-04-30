Fusione OnePlus-Realme: sotto la guida di Pete Lau nasce una nuova unità per la gestione condivisa delle risorse

L'operazione si inserisce in una strategia di consolidamento avviata da Oppo già da tempo: OnePlus era stata acquisita ufficialmente nel 2021, mentre l'annessione definitiva di Realme è stata finalizzata più recentemente, nel gennaio 2026.

Il panorama della telefonia mobile sta per subire un cambiamento significativo con la decisione di Oppo di procedere a una fusione operativa tra i suoi due sub-brand, OnePlus e Realme .

L'obiettivo principale di questo accorpamento è l'efficienza economica: unire le forze permetterà ai due marchi di ottimizzare le risorse puntando con decisione sul riutilizzo delle piattaforme hardware e delle linee di produzione. In termini pratici, questo suggerisce che in futuro i dispositivi OnePlus e Realme potrebbero condividere gran parte delle specifiche tecniche .

La fusione con Realme arriva in un momento di incertezza per OnePlus

La fusione giunge in un momento di forte incertezza per OnePlus, specialmente nel mercato occidentale. In Europa, il brand ha già subito ridimensionamenti del personale e la mancanza di annunci di nuovi prodotti globali ha alimentato i dubbi sulla sua permanenza nel continente.

Qui, Realme vanta una posizione più solida che potrebbe favorire l'integrazione. Al contrario, negli Stati Uniti la situazione è invertita: OnePlus ha una base utenti consolidata, mentre Realme non vi opera direttamente. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Che cosa ne pensate? Siete degli utenti legati a questi due brand?