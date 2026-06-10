Kindle Scribe arriva in Italia anche a colori: Amazon rinnova la gamma per lettura e appunti

Amazon amplia la famiglia Kindle Scribe con tre nuovi modelli disponibili da oggi anche in Italia . La gamma comprende il Kindle Scribe di nuova generazione, una variante senza illuminazione frontale e il nuovo Kindle Scribe Colorsoft, primo modello della serie dotato di schermo a colori. L'obiettivo dei nuovi dispositivi è unire lettura digitale e presa di appunti all'interno di un unico prodotto, mantenendo l'accesso al catalogo Kindle e introducendo nuove funzioni dedicate a produttività, organizzazione e creatività. Rispetto alla generazione precedente, Amazon ha lavorato soprattutto su ergonomia, velocità e qualità dell'esperienza di scrittura.

Kindle Scribe diventa più veloce e introduce il primo modello Colorsoft

La nuova generazione di Kindle Scribe presenta un design più sottile, con uno spessore di 5,4 millimetri e un peso di circa 400 grammi. Amazon dichiara inoltre un incremento del 40% nella velocità di scrittura e nel cambio pagina grazie all'introduzione di un nuovo processore quad-core e della tecnologia Oxide per il display. Lo schermo antiriflesso da 11 pollici è stato aggiornato con una superficie più ruvida, progettata per simulare maggiormente la sensazione della scrittura su carta. La nuova gamma integra inoltre un numero doppio di LED rispetto alla precedente generazione, migliorando l'uniformità dell'illuminazione.

Kindle Scribe con luce frontale

La novità principale è rappresentata dal Kindle Scribe Colorsoft, primo modello della famiglia a utilizzare la tecnologia Colorsoft per la visualizzazione a colori. Amazon afferma di aver sviluppato un nuovo motore di rendering che rende la scrittura e la lettura più naturali, mantenendo al tempo stesso un'autonomia che può raggiungere diverse settimane di utilizzo.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle funzionalità software. Tutti i modelli integrano strumenti basati sull'intelligenza artificiale che permettono di effettuare ricerche all'interno dei taccuini, generare riassunti e ottenere approfondimenti sui contenuti annotati. Debutta inoltre una nuova schermata iniziale con Quick Notes per annotazioni rapide e il supporto diretto a Google Drive e OneDrive per importare ed esportare documenti.

Tra le altre novità figurano l'integrazione con OneNote, nuovi strumenti per il disegno e la possibilità di utilizzare dieci colori per la penna e cinque differenti evidenziatori. La penna premium continua a essere inclusa nella confezione e non richiede ricarica o procedure di configurazione.