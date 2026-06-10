Amazon Prime Days 2026: tutto ciò che c'è da sapere sulla prossima tornata di offerte e promo

Il Prime Day 2026 di Amazon è ormai imminente e si svolgerà ufficialmente dal 23 giugno alle 00:01 fino al 27 giugno alle 00:01 , per una durata complessiva di quattro giorni.

Le promo per gli Amazon Prime Days 2026: alcune sono già in corso

Le promozioni anticipate sono già iniziate e includono sconti su dispositivi Amazon (come il mouse Amazon Basics a 8,08€), accessori per la casa e prodotti di uso quotidiano. Questo anticipo consente agli utenti di trovare già alcune occasioni prima dell'apertura ufficiale della campagna principale.

Per accedere alla maggior parte delle offerte è necessario essere iscritti al servizio Prime, anche se alcune promozioni saranno aperte a tutti gli utenti. È possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni, mentre studenti e giovani adulti possono beneficiare di periodi estesi di accesso gratuito. Sono previste anche formule agevolate per alcune categorie di utenti.