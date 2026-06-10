Hideo Kojima lavora a delle riprese per OD: trailer in arrivo per l'horror di Xbox?

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che Kojima utilizza i messaggi social per far intuire il prossimo arrivo di un trailer e questo in effetti potrebbe essere il caso.

Visto che si tratta di un'altra produzione tipica dell'autore in questione, dunque molto incentrata sull'uso di attori reali e riprese in stile cinematografico, non è facile intuire di preciso a cosa si riferisca il messaggio su X di Kojima, che mostra un ciak riferito a OD: l'uso di telecamere, attori e sessioni di motion capture è praticamente parte integrante dello sviluppo del gioco, molto probabilmente, dunque non si può dire con certezza che si tratti di un trailer o sia semplicemente una sessione di registrazione per le scene del gioco .

In molti si aspettavano di vedere qualcosa di OD , il nuovo gioco horror di Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios , durante l'Xbox Games Showcase che si è tenuto la settimana scorsa e la mancanza di aggiornamenti può essere risultata deludente su questo fronte, ma sembra ci sia qualcosa in arrivo, visto che Hideo Kojima pare stia lavorando a delle riprese per il titolo in questione.

Il mistero verrà svelato?

Dopo mesi di silenzio assoluto, è evidente che Hideo Kojima ha voluto attirare un po' l'attenzione su OD, che è risultato tra i grandi assenti alle conferenze di questo periodo, e i tempi sarebbero maturi per un nuovo trailer più esteso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

OD è stato annunciato in forma ufficiale nel 2022 e si è mostrato con un primo trailer più esteso nel 2025, con l'aggiunta di un sottotitolo che ha portato al nome OD: Knock, ma sono ancora tantissimi i misteri che circondano il progetto.

Dovrebbe trattarsi di un'avventura horror, forse in prima persona da quello che abbiamo visto finora, e si avvale di diversi registi tra i quali lo specialista Jordan Peele e attori molto noti, tra i quali figura anche Udo Kier che è venuto a mancare proprio di recente.

Il fatto che Kojima stia effettuando le riprese per OD risulta chiaro dal messaggio pubblicato su X da Hideo Kojima, con foto dell'autore che indossa una maglietta con il marchio del gioco e il fatto che abbia un ciak che rimanda alle registrazioni per OD.