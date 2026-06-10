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Hideo Kojima lavora a delle riprese per OD: trailer in arrivo per l'horror di Xbox?

Sembra che possano esserci novità in arrivo per OD, con Hideo Kojima che sta effettuando delle riprese per il nuovo e progetto horror in collaborazione con Xbox Game Studios.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/06/2026
La protagonista di OD
OD
OD
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In molti si aspettavano di vedere qualcosa di OD, il nuovo gioco horror di Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios, durante l'Xbox Games Showcase che si è tenuto la settimana scorsa e la mancanza di aggiornamenti può essere risultata deludente su questo fronte, ma sembra ci sia qualcosa in arrivo, visto che Hideo Kojima pare stia lavorando a delle riprese per il titolo in questione.

Visto che si tratta di un'altra produzione tipica dell'autore in questione, dunque molto incentrata sull'uso di attori reali e riprese in stile cinematografico, non è facile intuire di preciso a cosa si riferisca il messaggio su X di Kojima, che mostra un ciak riferito a OD: l'uso di telecamere, attori e sessioni di motion capture è praticamente parte integrante dello sviluppo del gioco, molto probabilmente, dunque non si può dire con certezza che si tratti di un trailer o sia semplicemente una sessione di registrazione per le scene del gioco.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che Kojima utilizza i messaggi social per far intuire il prossimo arrivo di un trailer e questo in effetti potrebbe essere il caso.

Il mistero verrà svelato?

Dopo mesi di silenzio assoluto, è evidente che Hideo Kojima ha voluto attirare un po' l'attenzione su OD, che è risultato tra i grandi assenti alle conferenze di questo periodo, e i tempi sarebbero maturi per un nuovo trailer più esteso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

OD è stato annunciato in forma ufficiale nel 2022 e si è mostrato con un primo trailer più esteso nel 2025, con l'aggiunta di un sottotitolo che ha portato al nome OD: Knock, ma sono ancora tantissimi i misteri che circondano il progetto.

OD Knock, Hideo Kojima apre la porta all'orrore, per la seconda volta OD Knock, Hideo Kojima apre la porta all’orrore, per la seconda volta

Dovrebbe trattarsi di un'avventura horror, forse in prima persona da quello che abbiamo visto finora, e si avvale di diversi registi tra i quali lo specialista Jordan Peele e attori molto noti, tra i quali figura anche Udo Kier che è venuto a mancare proprio di recente.

Il fatto che Kojima stia effettuando le riprese per OD risulta chiaro dal messaggio pubblicato su X da Hideo Kojima, con foto dell'autore che indossa una maglietta con il marchio del gioco e il fatto che abbia un ciak che rimanda alle registrazioni per OD.

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