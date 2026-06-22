Hideo Kojima parla di OD e mostra una nuova immagine che ricorda PT

Hideo Kojima ha parlato di OD nell'ambito di un'intervista con Entertainment Weekly, approfittando dell'occasione per pubblicare una nuova immagine che ricorda PT e che traccia un collegamento con il celebre Playable Teaser.

"Volevo fare qualcosa di nuovo. Volevo fare qualcosa di diverso", ha spiegato Kojima. "Avevo questa idea di OD fin da quando stavo realizzando Death Stranding, e ci lavoravo completamente da solo. Non posso rivelare molti dettagli, ma è qualcosa che nessuno ha mai visto prima. Un nuovo sistema di gioco."

"Ho presentato il progetto a molte persone, alle grandi aziende ma anche a quelle emergenti. Tutti mi hanno detto la stessa cosa", ha ricordato. "Hanno detto che sono pazzo e che non capiscono davvero questo concept, che non sarebbero stati in grado di realizzarlo."

Secondo Kojima, una delle poche persone ad aver compreso immediatamente il potenziale di OD è stato Phil Spencer, ex CEO di Xbox e da tempo sostenitore del creativo giapponese. Anche Asha Sharma ha espresso grande fiducia nel progetto, definendolo "un gioco profondamente emozionante".