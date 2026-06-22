Il prezzo di Steam Machine ha solo due possibili spiegazioni, per un noto leaker

Il noto leaker Kepler, da sempre molto attendibile quando si tratta di componenti hardware, architetture e costi produttivi, ha scritto che il prezzo di Steam Machine ha solo due possibili spiegazioni, e nessuna delle due è piacevole a sentirsi.

"O Valve ha intenzione di realizzare dei grossi margini di guadagno con la vendita di Steam Machine, oppure sono stati assolutamente fregati dai loro fornitori", ha scritto Kepler in un post pubblicato su X, ricevendo risposte che sembrano puntare chiaramente in una direzione.

Stando infatti a quanto si vocifera, il problema sarebbe che Valve non dispone di solidi collegamenti con i fornitori di hardware, e che in realtà i margini di profitto sono risicati, con l'unica eccezione del modello equipaggiato con 2 TB di storage.

Si tratta ovviamente di retroscena che difficilmente verranno confermati o smentiti, visto che questo tipo di informazioni vengono solitamente diffuse solo internamente, ma il tema è senz'altro interessante e molti si stanno ponendo queste stesse domande.