Marvel's Blade procede bene, assicura Todd Howard: il gioco non è stato cancellato

Lo sviluppo di Marvel's Blade procede bene: lo ha dichiarato Todd Howard nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly in cui sono stati toccati diversi temi relativi ai venticinque anni della piattaforma Xbox.
"Non sono autorizzato a dire quando lo mostreremo di nuovo", ha scherzato Howard, "ma proprio ieri (il 21 maggio, NdR) ho visto qualcosa e le persone di Arkane Studios stanno facendo davvero, davvero un ottimo lavoro."
Annunciato alla fine del 2023, il tie-in dedicato al Diurno di casa Marvel è stato accolto fin da subito con grande entusiasmo da parte degli appassionati, ma la mancanza di aggiornamenti nel corso del tempo ha spesso fatto temere il peggio.
Proprio di recente si sono diffuse alcune voci sul fatto che il progetto potesse essere stato cancellato, ma le smentite non si sono fatte attendere: a quanto pare i lavori proseguono, nonostante tutto.
Bethesda è concentrata su The Elder Scrolls 6
Sebbene anche The Elder Scrolls 6 non sia stato mostrato, al momento è questo il progetto a cui Bethesda sta dedicando tutte le proprie risorse, il gioco più importante del team coordinato da Todd Howard.
"La maggior parte dello studio sta lavorando proprio a quello", ha confermato Howard. "Sappiamo che dobbiamo fare le cose per bene e sappiamo anche che è passato molto tempo."
Come sappiamo, il nuovo capitolo della saga di The Elder Scrolls non è stato uno dei giochi presentati durante l'Xbox Games Showcase, dunque Bethesda non è ancora pronta a mostrarlo: probabilmente se ne riparlerà a fine anno o nel corso del 2027.
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