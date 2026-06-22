Marvel's Blade procede bene, assicura Todd Howard: il gioco non è stato cancellato

Proprio di recente si sono diffuse alcune voci sul fatto che il progetto potesse essere stato cancellato , ma le smentite non si sono fatte attendere: a quanto pare i lavori proseguono, nonostante tutto.

Annunciato alla fine del 2023 , il tie-in dedicato al Diurno di casa Marvel è stato accolto fin da subito con grande entusiasmo da parte degli appassionati, ma la mancanza di aggiornamenti nel corso del tempo ha spesso fatto temere il peggio.

"Non sono autorizzato a dire quando lo mostreremo di nuovo", ha scherzato Howard, "ma proprio ieri (il 21 maggio, NdR) ho visto qualcosa e le persone di Arkane Studios stanno facendo davvero, davvero un ottimo lavoro ."

Lo sviluppo di Marvel's Blade procede bene : lo ha dichiarato Todd Howard nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly in cui sono stati toccati diversi temi relativi ai venticinque anni della piattaforma Xbox.

Bethesda è concentrata su The Elder Scrolls 6

Sebbene anche The Elder Scrolls 6 non sia stato mostrato, al momento è questo il progetto a cui Bethesda sta dedicando tutte le proprie risorse, il gioco più importante del team coordinato da Todd Howard.

"La maggior parte dello studio sta lavorando proprio a quello", ha confermato Howard. "Sappiamo che dobbiamo fare le cose per bene e sappiamo anche che è passato molto tempo."

Come sappiamo, il nuovo capitolo della saga di The Elder Scrolls non è stato uno dei giochi presentati durante l'Xbox Games Showcase, dunque Bethesda non è ancora pronta a mostrarlo: probabilmente se ne riparlerà a fine anno o nel corso del 2027.