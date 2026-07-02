Marvel's Blade sarebbe "in stato avanzato di sviluppo", doveva essere mostrato quest'anno

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, sembra che anche Arkane Lyon sia a rischio tra gli ampi tagli che si prospettano nella prossima settimana per Xbox, con Marvel's Blade che potrebbe essere cancellato , nella peggiore delle ipotesi.

Il giornalista in questione ha un'affidabilità un po' incerta su diversi ambiti, ma ha indubbiamente dei collegamenti solidi con parte dell'industria, dunque è probabile che abbia avuto a che fare con Arkane Lyon di recente e sappia qualcosa del nuovo gioco in sviluppo presso il team.

Schrödinger's Blade

Non abbiamo saputo praticamente più nulla di Marvel's Blade dopo l'annuncio e il trailer di presentazione, dunque non è facile capire a che punto sia il progetto e quali siano le sue effettive speranze di rimanere in piedi dopo il forte ridimensionamento che potrebbe derivare dai licenziamenti previsti per la prossima settimana.

In base a quanto riferito, Microsoft starebbe valutando la possibilità di chiudere il team e cancellare il gioco, ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, tuttavia la cosa risulterebbe alquanto strana per Jeff Grubb.

"Blade dovrebbe essere in fase piuttosto avanzata", ha riferito Grubb nel corso di BombCast, il suo podcast videoludico. "Dovevano iniziare a mostrarlo in qualche modo nel corso di quest'anno e forse l'uscita poteva essere l'anno prossimo".

"Questo sembra un gioco che potrebbe fare dei gran soldi nel caso in cui venisse fuori bene. Forse non sarà così, ma sembra essere un progetto che ha bisogno di ancora un po' di tempo e pare non abbiano più intenzione di finanziarlo", ha riferito Grubb.

Dunque secondo il giornalista Marvel's Blade avrebbe del gran potenziale e la sua uscita sarebbe forse stata piazzata per il 2027, ma a questo punto la sua sopravvivenza è a rischio, sebbene tutta la questione sulla sua cancellazione sembri comunque una deduzione di Grubb in base al precedente report di Tom Warren su The Verge, a sua volta non confermato.

In questo periodo stiamo assistendo a un gran numero di voci di corridoio su Xbox che spesso vengono anche smentite, come successo nelle ore scorse con il rumor sulla possibile chiusura di Obsidian, poi smentito da Jason Schreier di Bloomberg.