Marvel's Blade rischia la cancellazione, Arkane Studios potrebbe essere chiusa

Stando ad alcune fonti vicine a Microsoft, Arkane Studios potrebbe essere chiusa e Marvel's Blade rischia la cancellazione, nonostante solo pochi giorni fa Todd Howard abbia detto che il progetto è ancora in sviluppo e "promette bene".

Le nuove indiscrezioni parlano dunque di cinque team di sviluppo attualmente a rischio per quanto concerne la divisione Xbox, oltre che di migliaia di licenziamenti che potrebbero cambiare il volto dell'intera industria, dando il via a una nuova fase della crisi del settore.

In quest'ottica, secondo le fonti di The Verge, Marvel's Blade verrebbe visto come uno dei progetti sacrificabili nell'ambito di un piano di riduzione dei costi che, per come appare, sembrerebbe sconfessare completamente le strategie attuate durante la gestione di Phil Spencer.

Purtroppo le caratteristiche di questo titolo in particolare, che pare sia entrato in produzione solo nel 2024 nonostante un reveal avvenuto molto tempo prima, si sposano con l'ipotesi di una cancellazione in una situazione complicata come quella che sembra stagliarsi all'orizzonte.