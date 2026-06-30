PlayStation portatile potrebbe usare un nuovo core Zen 6 Low Power

Alcune patch ufficiali per il kernel Linux potrebbero aver anticipato l'introduzione di un nuovo core Zen 6 Low Power che alcuni addetti ai lavori pensano potrebbe trovare posto sulla tanto chiacchierata PlayStation portatile.
Il codice contenuto negli aggiornamenti descrive infatti una classificazione inedita dei core CPU, aggiungendo una terza tipologia denominata appunto Low Power e destinata a coesistere con le due categorie già esistenti, Performance ed Efficiency.
Pur non essendo la conferma diretta di un hardware già pronto, questa novità si pone come un chiaro indizio di ciò che AMD potrebbe voler fare con la futura generazione Zen 6, caratterizzata pare da soluzioni di efficienza energetica ancora più spinte.
La differenza rispetto all'attuale architettura Zen 5 risiede appunto nella presenza di una terza tipologia di core, ancora più piccoli e a bassissimo consumo, che potrebbero gestire in maniera davvero efficiente i processi in background di un handheld Sony.
Sarà questa la configurazione di PlayStation portatile?
Nei giorni scorsi il presidente Hideaki Nishino ha detto che Sony vuole che gli utenti giochino anche fuori dal salotto, e molti hanno preso quelle parole come un accenno alla volontà dell'azienda di produrre un handheld che vada incontro alle esigenze dei giocatori.
Ebbene, stando ai presunti leak di Moore's Law is Dead, una futura architettura AMD pensata per la PlayStation portatile, nome in codice Canis, potrebbbe includere una configurazione basata su due core Zen 6 Low Power dedicati al sistema operativo e ai processi in background e quattro core Zen 6C per il gaming e i carichi principali.
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