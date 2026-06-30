PlayStation portatile potrebbe usare un nuovo core Zen 6 Low Power

La PS6 portatile sarebbe più potente di Xbox Series S e PSSR3 sarebbe migliore del DLSS 4.5 di NVIDIA

Sarà questa la configurazione di PlayStation portatile?

Nei giorni scorsi il presidente Hideaki Nishino ha detto che Sony vuole che gli utenti giochino anche fuori dal salotto, e molti hanno preso quelle parole come un accenno alla volontà dell'azienda di produrre un handheld che vada incontro alle esigenze dei giocatori.

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Ebbene, stando ai presunti leak di Moore's Law is Dead, una futura architettura AMD pensata per la PlayStation portatile, nome in codice Canis, potrebbbe includere una configurazione basata su due core Zen 6 Low Power dedicati al sistema operativo e ai processi in background e quattro core Zen 6C per il gaming e i carichi principali.