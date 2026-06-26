PlayStation portatile? Sony vuole che gli utenti giochino anche fuori dal salotto

Secondo il presidente Hideaki Nishino, Sony vuole che gli utenti giochino anche fuori dal salotto e le sue parole sembrano fare riferimento alla tanto chiacchierata PlayStation portatile come parte di una strategia ben precisa.

"È naturale che gli stili di vita delle persone cambino e, in questo contesto, credo che cambieranno anche il significato dei videogiochi come forma di intrattenimento e il tempo che le persone dedicano al gioco. L'aspetto importante è capire come rispondere alle nuove esigenze che stanno emergendo", ha detto Nishino.

"PlayStation è fortemente associata al gioco davanti a un televisore in salotto, ma prevediamo di proporre monitor e altoparlanti che permettano di giocare comodamente anche in altri ambienti. PlayStation Portal è stata sviluppata proprio come parte di questo sforzo."

"Vogliamo continuare a riflettere e a metterci alla prova per offrire esperienze di gioco adatte a stili di vita sempre più diversificati", ha concluso il presidente di Sony Interactive Entertainment.