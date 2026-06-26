Mentre Sony e Microsoft chiudono studi e licenziano centinaia di persone, Nintendo ha aumentato del 10% lo stipendio base dei suoi dipendenti: una decisione che punta a rafforzare la capacità dell'azienda giapponese di attrarre e trattenere personale qualificato in un mercato sempre più competitivo.

"Manteniamo gli stipendi a un livello adeguato", ha dichiarato il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa. "Riteniamo importante garantire che la retribuzione corrisponda a standard appropriati. Ad esempio abbiamo aumentato le retribuzioni, compreso un incremento del 10% degli stipendi base."

L'annuncio di Furukawa è arrivato nel corso di un incontro con gli azionisti, ed è molto interessante un approccio del genere visto che solitamente le aziende occidentali fanno l'esatto contrario, ovverosia tagliano posti e costi per presentare una situazione finanziaria migliore.

In generale, sembra che in Giappone la tendenza sia appunto quella di rivalutare le politiche salariali al fine di contrastare l'inflazione e puntare in tal modo ad acquisire professionisti altamente specializzati, specie nei settori tecnologici e dello sviluppo software.