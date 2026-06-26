PlayStation continuerà a puntare sui live service, conferma il presidente di SIE

Il presidente di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha confermato nel corso di un'intervista con la rivista giapponese Famitsu che PlayStation continuerà a puntare sui live service, nonostante questa strategia abbia finora avuto ben poco successo.

"Riteniamo che i giochi live service siano in grado di attrarre utenti a livello globale, quindi vogliamo continuare a rivitalizzare il mercato attraverso contenuti sia first party che third party di questo tipo", ha dichiarato Nishino.

"Non ci stiamo concentrando soltanto sulla promozione delle nuove uscite, ma stiamo anche valutando cosa possiamo fare con i titoli più datati nel medio e lungo termine. Inoltre, quest'anno abbiamo in programma di pubblicare il nostro titolo live service Marvel Tokon: Fighting Souls e speriamo che tutti possano apprezzarlo."

"Con i giochi live service è importante continuare a fornire costantemente nuovi contenuti. Il genere stesso è relativamente giovane e credo che molte persone stiano sperimentando approcci differenti, quindi anche noi vogliamo continuare a raccogliere nuove sfide in questo contesto."