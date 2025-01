L'elenco dei live service cancellati finora da Sony è davvero impressionante

Con l'annuncio della cancellazione di altri due live service di Sony per PS5 , vale la pena di fare il punto della situazione sui risultati prodotti dalla decisione di Jim Ryan di concentrare la produzione dei PlayStation Studios su questo modello economico. Cosa ne è stato dei 12 live service annunciati nel 2022?

Un disastro quasi completo

I risultati parlano di un fallimento su tutta la linea, a parte per un'eccezione, come visibile dagli elenchi sottostanti.

Elenco dei live service di PlayStation cancellati prima del lancio o subito dopo:

The Last of Us Multiplayer - Cancellato a dicembre 2023

- Cancellato a dicembre 2023 Marvel's Spider-Man: The Great Web - Cancellato in data sconosciuta, ma svelato dall'hack di Insomniac di dicembre 2023

- Cancellato in data sconosciuta, ma svelato dall'hack di Insomniac di dicembre 2023 Un gioco live service di London Studio - Cancellato senza essere presentato, con lo sviluppatore che è stato chiuso a febbraio 2024

- Cancellato senza essere presentato, con lo sviluppatore che è stato chiuso a febbraio 2024 Twisted Metal - Cancellato a febbraio 2024

- Cancellato a febbraio 2024 Payback Project di Bungie - Cancellato ad agosto 2024

di Bungie - Cancellato ad agosto 2024 Concord - Pubblicato ad agosto 2024 ma ritirato definitivamente dopo solo due settimane per via delle pessime vendite, viene considerato uno dei più grandi fallimenti della storia dell'intrattenimento. Lo studio di sviluppo è stato chiuso.

- Pubblicato ad agosto 2024 ma ritirato definitivamente dopo solo due settimane per via delle pessime vendite, viene considerato uno dei più grandi fallimenti della storia dell'intrattenimento. Lo studio di sviluppo è stato chiuso. Un gioco live service di Bend Studio - Cancellato a gennaio 2025

- Cancellato a gennaio 2025 Un gioco live service di Bluepoint, della serie God of War - Cancellato a gennaio 2025

Elenco dei live service di PlayStation lanciati e non cancellati negli ultimi anni:

Helldivers 2 - Pubblicato a febbraio 2024

Elenco dei live service di PlayStation annunciati o vociferati e ancora in produzione:

Fairgame$ - Annunciato a maggio 2023, ancora in produzione

- Annunciato a maggio 2023, ancora in produzione Marathon - Annunciato a maggio 2023, ancora in produzione

- Annunciato a maggio 2023, ancora in produzione Horizon Online - Non annunciato ufficialmente, ma ampiamente vociferato

Volendo di potrebbe aggiungere all'elenco dei live service di Sony anche Destiny 2, nonostante sia stato lanciato prima dell'acquisizione di Bungie. Attualmente il gioco versa in uno stato di profonda crisi, stando ai resoconti sugli ultimi risultati prodotti, con il numero di giocatori che è in forte calo.

Da notare che attualmente i giochi first party di Sony annunciati sono per la maggior parte single player: Ghost of Yotei, Death Stranding 2, Intergalactic e Marvel's Wolverine. Di questi nessuno sembra essere a rischio.

Considerate inoltre che, visti i tempi di sviluppo attuali dei giochi tripla A, molti degli studi che si sono visti cancellare dei giochi potranno annunciare qualcosa solo tra molti anni, probabilmente nella generazione PlayStation 6, con alcuni che rischiano di saltare quasi completamente la generazione PlayStation 5.