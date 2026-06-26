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In The Relic: First Guardian esplorazione e narrazione si fondono

Gli sviluppatori di Project Cloud Games hanno pubblicato un lungo video che presenta l'esplorazione e lo scenario di The Relic: First Guardian attraverso varie sequenze di gameplay.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/06/2026
Il protagonista di The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
News Video Immagini

In The Relic: First Guardian esplorazione e narrazione si fondono grazie alla peculiare struttura del soulslike sviluppato da Project Cloud Games, che sarà disponibile il prossimo 31 luglio su PC e PS5, per poi approdare su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nel corso dell'estate.

Ricco di sequenze di gameplay, il filmato rivela come il mondo di The Relic: First Guardian sia costruito attorno alle tracce lasciate da coloro che lo hanno abitato in passato, ed è in questo modo che l'esplorazione assume i connotati di uno strumento narrativo, attraverso cui gli autori ricostruiscono ricordi e vicende.

Queste storie sono per lo più ispirate al folklore e alle leggende coreane, come la favola dell'ascia d'oro che viene descritta nel video: completando l'evento è possibile ottenere una delle pietre magiche che costituiscono una delle basi dell'esperienza.

The Relic: First Guardian ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer The Relic: First Guardian ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer

Si tratta di oggetti nascosti nelle zone più remote della mappa, che vengono consegnati al giocatore come ricompense e possono garantirgli l'accesso a dungeon unici, ricchi di tesori e segreti da scoprire.

Tante storie da raccontare

Come detto, The Relic: First Guardian trae ispirazione dal folklore coreano e sembra avere davvero tante storie da raccontare, come ribadisce il video di approfondimento: un approccio sicuramente in grado di aggiungere tanto spessore all'esperienza.

Ci sono però diversi aspetti interessanti anche sul piano del gameplay, come ad esempio l'energia delle reliquie che è possibile ottenere nel corso della campagna e che consente di potenziare il personaggio in vari modi.

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