In The Relic: First Guardian esplorazione e narrazione si fondono grazie alla peculiare struttura del soulslike sviluppato da Project Cloud Games, che sarà disponibile il prossimo 31 luglio su PC e PS5, per poi approdare su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nel corso dell'estate.

Ricco di sequenze di gameplay, il filmato rivela come il mondo di The Relic: First Guardian sia costruito attorno alle tracce lasciate da coloro che lo hanno abitato in passato, ed è in questo modo che l'esplorazione assume i connotati di uno strumento narrativo, attraverso cui gli autori ricostruiscono ricordi e vicende.

Queste storie sono per lo più ispirate al folklore e alle leggende coreane, come la favola dell'ascia d'oro che viene descritta nel video: completando l'evento è possibile ottenere una delle pietre magiche che costituiscono una delle basi dell'esperienza.

Si tratta di oggetti nascosti nelle zone più remote della mappa, che vengono consegnati al giocatore come ricompense e possono garantirgli l'accesso a dungeon unici, ricchi di tesori e segreti da scoprire.