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Star Fox, Devil May Cry 5, Dead or Alive 6? Cosa giocherete questo fine settimana?

Da Star Fox alle conversioni di Devil May Cry 5 e Dead or Alive 6: Last Round, le possibilità sono molteplici: cosa giocherete questo fine settimana?

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/06/2026
Star Fox

Cosa giocherete questo fine settimana? Se possedete un Nintendo Switch 2, la risposta probabilmente è scontata: solo pochi giorni fa è uscito il remake di Star Fox e sembra proprio che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro nel ricreare le atmosfere e le meccaniche di questo grande classico.

Prendendo come punto di riferimento Star Fox 64, che molti ancora considerano il punto più alto della serie, i ragazzi di Velan Studios hanno messo a punto un rail shooter basato su riflessi, memorizzazione dei livelli e ricerca del punteggio perfetto, capace dunque di riproporre la formula delle origini ma con un approccio moderno.

La struttura rimane dunque quella di sempre, con una campagna relativamente breve e percorsi alternativi che incentivano a rigiocare più volte l'avventura. La novità più rilevante riguarda chiaramente il comparto tecnico, con gli scenari ricostruiti da zero e un'effettistica sofisticata.

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Anche la narrazione ha ricevuto un'importante revisione, grazie a nuove sequenze d'intermezzo che approfondiscono i rapporti tra Fox, Falco, Peppy e Slippy, mentre il protagonista appare più sfaccettato rispetto alle incarnazioni precedenti.

Riedizioni? Backlog?

Come scritto in apertura, negli ultimi giorni sono arrivate anche un paio di conversioni molto interessanti; a cominciare da Devil May Cry 5, che è approdato su Nintendo Switch 2 con la Hunter Edition, che non solo sarà disponibile al prezzo promozionale di 29,99€ fino al 7 luglio, ma include davvero tanti contenuti e migliorie.

Parliamo infatti di un'edizione che ripropone lo straordinario action già apprezzato su PC, PlayStation e Xbox, forte del supporto ai 60 frame al secondo (o addirittura 120 fps in modalità portatile o sui televisori compatibili) e della presenza di tutti i DLC, incluso quello che introduce Vergil.

Infine, per gli appassionati di picchiaduro c'è il ritorno di Dead or Alive 6 con la versione Last Round, che approda sulle piattaforme di attuale generazione a oltre dieci anni dalla pubblicazione originale, ma ancora capace di coinvolgere ed emozionare i fan della serie prodotta da Koei Tecmo.

Vi dedicherete a questi giochi o affronterete il tanto temuto backlog, magari in attesa di uscite che ritenete più interessanti? Fatecelo sapere nei commenti.

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