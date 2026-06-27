Star Fox, Devil May Cry 5, Dead or Alive 6? Cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? Se possedete un Nintendo Switch 2, la risposta probabilmente è scontata: solo pochi giorni fa è uscito il remake di Star Fox e sembra proprio che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro nel ricreare le atmosfere e le meccaniche di questo grande classico.

Prendendo come punto di riferimento Star Fox 64, che molti ancora considerano il punto più alto della serie, i ragazzi di Velan Studios hanno messo a punto un rail shooter basato su riflessi, memorizzazione dei livelli e ricerca del punteggio perfetto, capace dunque di riproporre la formula delle origini ma con un approccio moderno.

La struttura rimane dunque quella di sempre, con una campagna relativamente breve e percorsi alternativi che incentivano a rigiocare più volte l'avventura. La novità più rilevante riguarda chiaramente il comparto tecnico, con gli scenari ricostruiti da zero e un'effettistica sofisticata.

Anche la narrazione ha ricevuto un'importante revisione, grazie a nuove sequenze d'intermezzo che approfondiscono i rapporti tra Fox, Falco, Peppy e Slippy, mentre il protagonista appare più sfaccettato rispetto alle incarnazioni precedenti.