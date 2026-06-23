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Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition ora è disponibile su Nintendo Switch 2

Devil May Cry 5 arriva su Nintendo Switch 2 con la Devil Hunter Edition: grafica ottimizzata e numerosi contenuti extra, incluso Vergil giocabile e nuovi bonus estetici.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/06/2026
Vergil in Devil May Cry 5
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
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Da oggi Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition è disponibile su Nintendo Switch 2, portando per la prima volta il quinto capitolo della serie action di Capcom sulla console di Kyoto in una versione ottimizzata e arricchita da contenuti aggiuntivi, tra cui il DLC dedicato a Vergil, nuovi colori per i costumi, provocazioni speciali e brani di battaglia extra.

La versione digitale è acquistabile sull'eShop a 39,99 euro, con un prezzo scontato a 29,99 euro per i primi acquirenti fino al 7 luglio. L'edizione fisica arriverà invece il 28 agosto.

I bonus inclusi nella Devil Hunter Edition

Già disponibile su PlayStation, Xbox e PC dal 2018, Devil May Cry 5 è un action frenetico noto per i suoi combattimenti spettacolari e il ritmo serrato. La storia ruota attorno all'invasione demoniaca scatenata dall'albero infernale Qliphoth, che costringe Dante, Nero e il misterioso V a unire le forze per fermare una minaccia capace di travolgere il mondo umano. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

Su Nintendo Switch 2, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition supporta i 60 fps, con la possibilità di salire fino a 120 fps sia in modalità portatile sia in modalità TV tramite l'apposita opzione. Questa edizione include inoltre una serie di bonus aggiuntivi, tra cui:

  • Cinque Devil Breaker per Nero
  • L'arma Cavaliere R per Dante
  • Il pack Colori EX per Dante, Nero, Nico, Trish e Lady
  • Brani musicali da combattimento tratti da DMC 1-4
  • Annunciatori di rango in stile alternativo
  • Annunci di titolo alternativi
  • Cutscene in live-action
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