Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition ora è disponibile su Nintendo Switch 2

Da oggi Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition è disponibile su Nintendo Switch 2 , portando per la prima volta il quinto capitolo della serie action di Capcom sulla console di Kyoto in una versione ottimizzata e arricchita da contenuti aggiuntivi, tra cui il DLC dedicato a Vergil, nuovi colori per i costumi, provocazioni speciali e brani di battaglia extra.

I bonus inclusi nella Devil Hunter Edition

Già disponibile su PlayStation, Xbox e PC dal 2018, Devil May Cry 5 è un action frenetico noto per i suoi combattimenti spettacolari e il ritmo serrato. La storia ruota attorno all'invasione demoniaca scatenata dall'albero infernale Qliphoth, che costringe Dante, Nero e il misterioso V a unire le forze per fermare una minaccia capace di travolgere il mondo umano. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

Su Nintendo Switch 2, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition supporta i 60 fps, con la possibilità di salire fino a 120 fps sia in modalità portatile sia in modalità TV tramite l'apposita opzione. Questa edizione include inoltre una serie di bonus aggiuntivi, tra cui: