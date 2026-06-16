Devil May Cry 5 ha fatto registrare il record di vendite ben sette anni dopo la sua uscita

Un caso particolare è emerso per quanto riguarda Devil May Cry 5, considerando che il gioco d'azione di Capcom ha appena fatto registrare il suo record di vendite annuali ben sette anni dopo la sua uscita, avvenuta nel 2019.
In base a quanto riferito dalla compagnia, Devil May Cry 5 ha raggiunto 2,7 milioni di copie vendute nei 12 mesi terminati il 31 marzo 2026, cosa che rappresenta in effetti il miglior risultato annuale raggiunto fin qui dal gioco in questione.
È una situazione davvero rara: il record annuale precedente ammontava a 2,1 milioni e riguardava proprio l'anno in cui il gioco è stato lanciato, ovvero il 2019, ma evidentemente c'è stato un impressionante ritorno di fiamma.
Devil May Cry 6 è praticamente sicuro?
Non c'è una spiegazione precisa per il raggiungimento di questa notevole performance a distanza di tutto questo tempo dal lancio originale di Devil May Cry 5, ma una combinazione di eventi ha probabilmente portato a un risultato davvero inaspettato.
Devil May Cry: The Animated Series, ovvero la serie animata sul videogioco pubblicata da Netflix ha probabilmente aiutato a far tornare il marchio al centro dell'attenzione, e questo potrebbe essere bastato a innalzare delle vendite che comunque hanno continuato ad andare avanti negli anni.
Come molti altri giochi Capcom, anche Devil May Cry 5 ha infatti continuato a vendere in maniera piuttosto regolare, e su una tale base l'effetto di una nuova serie TV può essere notevole.
A questo bisogna poi aggiungere gli sconti che sono stati applicati al gioco nel corso di varie iniziative, che certamente hanno contribuito ad incrementare ulteriormente gli acquisti a prezzi decisamente convenienti.
Di recente è stata inoltre annunciata la versione Nintendo Switch 2 di Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, che probabilmente aiuterà ulteriormente la diffusione del gioco, cosa che potrebbe facilmente portare a un Devil May Cry 6 nel prossimo futuro.
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