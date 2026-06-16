Devil May Cry 5 ha fatto registrare il record di vendite ben sette anni dopo la sua uscita

Un caso particolare è emerso per quanto riguarda Devil May Cry 5, considerando che il gioco d'azione di Capcom ha appena fatto registrare il suo record di vendite annuali ben sette anni dopo la sua uscita, avvenuta nel 2019.

In base a quanto riferito dalla compagnia, Devil May Cry 5 ha raggiunto 2,7 milioni di copie vendute nei 12 mesi terminati il 31 marzo 2026, cosa che rappresenta in effetti il miglior risultato annuale raggiunto fin qui dal gioco in questione.

È una situazione davvero rara: il record annuale precedente ammontava a 2,1 milioni e riguardava proprio l'anno in cui il gioco è stato lanciato, ovvero il 2019, ma evidentemente c'è stato un impressionante ritorno di fiamma.