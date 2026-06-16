Con questo codice sconto dedicato, il tablet Xiaomi Pad 7 diventa un vero e proprio best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo dello Xiaomi Pad 7 tramite l'applicazione del codice sconto MULTI30 (o, in alternativa ITPP30) è possibile risparmiare 30€ per un costo finale e totale di 248,49€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 25 giugno.

Lo Xiaomi Pad 7 è un tablet Android progettato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità dello schermo e autonomia. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Android 15 e integra un ampio display IPS LCD da 11,2 pollici con una risoluzione elevata di 3200 x 2136 pixel.