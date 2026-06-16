Con questo codice sconto dedicato, il tablet Xiaomi Pad 7 diventa un vero e proprio best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo dello Xiaomi Pad 7 tramite l'applicazione del codice sconto MULTI30 (o, in alternativa ITPP30) è possibile risparmiare 30€ per un costo finale e totale di 248,49€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 25 giugno.
Lo Xiaomi Pad 7 è un tablet Android progettato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità dello schermo e autonomia. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Android 15 e integra un ampio display IPS LCD da 11,2 pollici con una risoluzione elevata di 3200 x 2136 pixel.
Ulteriori dettagli sul tablet
A gestire le prestazioni troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, una soluzione pensata per offrire fluidità nelle applicazioni, nel multitasking e nelle attività quotidiane. Dal punto di vista del design, Xiaomi Pad 7 presenta dimensioni compatte di 251 x 173 x 6,18 mm e un peso di circa 500 grammi, risultando comodo da trasportare.
La batteria integrata da 8850 mAh è studiata per garantire una buona autonomia durante l'intera giornata. Per foto e video, il dispositivo dispone di una fotocamera frontale da 8 MP e una fotocamera posteriore da 13 MP.
L'esperienza audio è affidata a due speaker stereo, mentre la connettività comprende Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C 3.2 per ricarica e trasferimento dati.
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