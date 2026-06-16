La console con ROM piratate Lenovo G02 torna su AliExpress col marchio Sunyao

La console portatile Lenovo G02 , recentemente al centro di polemiche per essere stata messa in commercio con dentro delle ROM pirata , è riapparsa sul mercato. Dopo un iniziale ritiro dalla piattaforma AliExpress , presumibilmente dovuto alla crescente attenzione mediatica, il dispositivo è nuovamente in vendita a livello globale, ma sotto una nuova veste.

Attualmente, la console si trova su AliExpress con il nome di "SUNYAO G02 Handheld".

Sulla pagina del prodotto, la dicitura indica SUNYAO come una "società partecipata da Lenovo"; il nuovo venditore è quindi associato e finanziato direttamente dall'azienda madre, che evidentemente vuole utilizzarlo per non essere associata direttamente al prodotto.

Il motivo dietro questa scelta commerciale solleva alcuni interrogativi. Secondo la fonte, l'obiettivo di Lenovo sarebbe quello di continuare a vendere il dispositivo sul mercato cinese utilizzando il marchio sussidiario come scudo. Questa mossa mirerebbe a tutelare la reputazione di Lenovo e a ridurre al minimo i rischi finanziari nel caso in cui colossi come Nintendo o SEGA decidessero di intraprendere le vie legali per violazione di copyright.

Sebbene Lenovo e Sunyao stiano vendendo G02 esclusivamente sul mercato cinese, la presenza del prodotto su AliExpress lo rende di fatto acquistabile da chiunque nel mondo. Al momento non è chiaro se questa nuova iterazione della G02 includa ancora i giochi e i software precaricati che hanno causato le polemiche.