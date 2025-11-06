1

Ora potete acquistare l'intera serie Devil May Cry per un pugno di Euro, grazie a Humble Bundle

Se volete saltare nella serie Devil May Cry in grande stile, c'è un bundle fatto appositamente per voi che consente di portarsi a casa tutti i giochi che la compongono a pochi euro.

Humble Bundle ha lanciato il bundle Devil May Cry Devil Trigger Enhanced Collection, che consente di portarsi a casa l'intera serie a circa 20 euro. 21,22 euro, per la precisione. Si tratta di un pacchetto che comprende la Devil May Cry HD Collection (raccolta dei primi tre episodi rimasterizzati), Devil May Cry 4 Special Edition e Devil May Cry 5 Deluxe Edition. Ah, vero, c'è anche l'apocrifo DmC Devil May Cry, sviluppato da Ninja Theory, probabilmente il capitolo più discusso del pacchetto.

Come sempre, una parte del ricavato andrà in beneficenza, in questo caso al Children's Miracle Network.

L'offerta

Il bundle è composto da due fasce di prezzo, la prima che frutta due titoli per 10,61 euro e la seconda che li frutta tutti per i già riportati 21,22 euro.

Vediamo quindi l'elenco completo dei giochi inclusi e le relative fasce di prezzo.

È stata la serie TV di Netflix a spingere le vendite di Devil May Cry 5 negli ultimi sei mei
  • Devil May Cry 5 (Deluxe Version) + Vergil Pack / 21,22 euro
    • 92% di valutazioni positive su Steam
    • Verificato per Steam Deck
  • Devil May Cry 4 Special Edition / 21,22 euro
    • 88% di valutazioni positive su Steam
    • Non compatibile con Steam Deck
  • Devil May Cry HD Collection / 10,61 euro
    • 93% di valutazioni positive su Steam
    • Non compatibile con Steam Deck
  • DmC: Devil May Cry / 10,61 euro
    • 93% di valutazioni positive su Steam
    • Verificato per Steam Deck

Come sempre, l'acquisto del bundle frutterà le chiavi Steam dei relativi giochi. A questo punto non vi resta che andare sulla pagina del bundle Devil May Cry Devil Trigger Enhanced Collection ed, eventualmente, fare il vostro acquisto.

