Square Enix porterà i suoi nuovi giochi su tutte le piattaforme in contemporanea

È chiaro insomma che il publisher non ha intenzione di tornare a un passato che lo vedeva praticamente come uno studio second party di Sony , e punta a una strategia convintamente multipiattaforma al fine di massimizzare i margini.

Di contro, uscite come Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake e Dragon Quest 7 Reimagined sono approdate o approderanno in contemporanea su tutte le piattaforme di attuale generazione.

Come si può vedere nella tabella, giochi come Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth e Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven hanno goduto di una pubblicazione frammentata , arrivando al lancio su PS5 e solo successivamente su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Square Enix porterà i suoi nuovi giochi in contemporanea su tutte le piattaforme , adottando una strategia diversa rispetto al passato: lo conferma lo schema che l'azienda giapponese ha pubblicato e che include diversi titoli in arrivo.

Final Fantasy 7 Remake e Rebirth saranno i titoli di "raccordo"

Square Enix ha già confermato che il terzo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7 uscirà da subito anche su Xbox e Nintendo Switch 2, e sta lavorando alle conversioni di Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth per le due console.

I giochi in questione fungeranno dunque da "raccordo" fra la precedente strategia e l'attuale, ponendo le basi perché la serie possa estendere la propria base d'utenza ai possessori delle piattaforme Microsoft e Nintendo.