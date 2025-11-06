Rockstar con una mano dà e con l'altra toglie: la pagina di GTA 6 sul PS Store non ha più riferimenti a GTA+

L'aggiunta del riferimento all' abbonamento GTA+ sulla pagina di GTA 6 del PlayStation Store aveva scatenato i fan, che avevano iniziato a cercare congiunzioni astrali tra il micro aggiornamento e la data dell'eventuale terzo trailer ufficiale di quello che non esitiamo a definire il videogioco più atteso di sempre. Purtroppo Rockstar ha modificato di nuovo la pagina, riuovendo l'oggetto di tante profondissime riflessioni.

Allarme rientrato

Se vogliamo questa storia dimostra come la comunità di GTA 6 disponga di tanto tempo libero da dedicare alle speculazioni, partendo spesso da dettagli infimi e arrivando a partorie teorie bislacche, ma nondimeno divertenti.

Ad esempio sappiamo che molti si aspettano il trailer per questo sabato, secondo la teoria per cui la data sarebbe stata svelata sull'orologio di Jason visto nel secondo. Un fan particolarmente dedito ha persino pubblicato tutti i 5.002 fotogrammi del trailer, portando a una valanga di nuove teorie. Speriamo che almeno una sia quella giusta. Del resto anche gli orologi rotti segnano la data esatta due volte al giorno.

Va specificato che le teorie nate dall'aggiornamento del PlayStation Store si sono risolte tutte in un nulla di fatto. Le più sposate erano quelle che volevano il trailer pubblicato in giornata, ma evidentemente le cose sono andate diversamente.

Ora, pochi giorni dopo, come segnalato da GameRoll su Twitter, Rockstar ha rimosso l'annuncio di GTA+ dalla pagina di GTA 6 sullo store. Dopo aver scatenato il caos tra i fan, l'aggiornamento è sparito senza troppi complimenti, presumibilmente spegnendo le speranze di chi ancora credeva che un trailer fosse imminente. Magari lo è, chi può dirlo, ma non lo si dedurrà certo da questi aggiornamenti.