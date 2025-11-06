1

Rockstar con una mano dà e con l'altra toglie: la pagina di GTA 6 sul PS Store non ha più riferimenti a GTA+

Dopo l'aggiornamento della pagina di GTA 6 sul PlayStation Store molti avevano sperato nell'arrivo di un nuovo trailer, ma ora è tutto come prima.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/11/2025
Un personaggio di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

L'aggiunta del riferimento all'abbonamento GTA+ sulla pagina di GTA 6 del PlayStation Store aveva scatenato i fan, che avevano iniziato a cercare congiunzioni astrali tra il micro aggiornamento e la data dell'eventuale terzo trailer ufficiale di quello che non esitiamo a definire il videogioco più atteso di sempre. Purtroppo Rockstar ha modificato di nuovo la pagina, riuovendo l'oggetto di tante profondissime riflessioni.

Allarme rientrato

Se vogliamo questa storia dimostra come la comunità di GTA 6 disponga di tanto tempo libero da dedicare alle speculazioni, partendo spesso da dettagli infimi e arrivando a partorie teorie bislacche, ma nondimeno divertenti.

Ad esempio sappiamo che molti si aspettano il trailer per questo sabato, secondo la teoria per cui la data sarebbe stata svelata sull'orologio di Jason visto nel secondo. Un fan particolarmente dedito ha persino pubblicato tutti i 5.002 fotogrammi del trailer, portando a una valanga di nuove teorie. Speriamo che almeno una sia quella giusta. Del resto anche gli orologi rotti segnano la data esatta due volte al giorno.

Lo studio di GTA 6 ha licenziato decine di sviluppatori, forse perché hanno provato a sindacalizzarsi Lo studio di GTA 6 ha licenziato decine di sviluppatori, forse perché hanno provato a sindacalizzarsi

Va specificato che le teorie nate dall'aggiornamento del PlayStation Store si sono risolte tutte in un nulla di fatto. Le più sposate erano quelle che volevano il trailer pubblicato in giornata, ma evidentemente le cose sono andate diversamente.

Ora, pochi giorni dopo, come segnalato da GameRoll su Twitter, Rockstar ha rimosso l'annuncio di GTA+ dalla pagina di GTA 6 sullo store. Dopo aver scatenato il caos tra i fan, l'aggiornamento è sparito senza troppi complimenti, presumibilmente spegnendo le speranze di chi ancora credeva che un trailer fosse imminente. Magari lo è, chi può dirlo, ma non lo si dedurrà certo da questi aggiornamenti.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Rockstar con una mano dà e con l'altra toglie: la pagina di GTA 6 sul PS Store non ha più riferimenti a GTA+