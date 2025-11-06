Snapchat integra Perplexity: arriva la ricerca conversazionale basata su AI

Snap e Perplexity annunciano una partnership che porta l'answer engine direttamente nell'app, offrendo agli utenti un nuovo modo di esplorare e scoprire contenuti.

Snap Inc. e Perplexity hanno ufficializzato una partnership strategica che porterà all'interno di Snapchat una nuova esperienza di ricerca basata sull'intelligenza artificiale. A partire dai primi mesi del 2026, la tecnologia di Perplexity AI, nota per il suo answer engine capace di fornire risposte sintetiche e documentate, sarà integrata nel sistema di chat dell'app, permettendo agli utenti di porre domande e ricevere risposte conversazionali direttamente all'interno di Snapchat.

Un’integrazione su scala globale L'accordo segna la prima integrazione su larga scala di un partner IA esterno nell'ecosistema Snapchat e riflette l'ambizione di Snap di trasformare la piattaforma in uno spazio di interazione tra persone e intelligenze artificiali. Con una base di oltre 940 milioni di utenti attivi al mese, di cui il 75% nella fascia 13-34 anni, Snap offre un canale privilegiato per diffondere nuove esperienze IA in modo sicuro e accessibile. Secondo quanto riportato, Perplexity investirà 400 milioni di dollari tra liquidità ed equity nel corso del primo anno di collaborazione, con un ritorno economico per Snap previsto a partire dal 2026. Snapchat presenta Snap OS 2.0: il nuovo sistema operativo per occhiali Spectacles "La missione di Perplexity è alimentare la curiosità del mondo," ha dichiarato il CEO Aravind Srinivas. "Grazie a Snapchat, possiamo soddisfarla nel momento stesso in cui nasce." Anche Evan Spiegel, CEO di Snap Inc., ha commentato l'iniziativa sottolineando l'obiettivo comune di rendere l'IA "più personale, sociale e divertente", perfettamente integrata con Snaps, conversazioni e relazioni tra utenti. L'integrazione consentirà di combinare l'esperienza informativa di Perplexity con le funzioni social e creative di Snapchat.