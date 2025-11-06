1

Le sfide di Battlefield 6 sono state rese più facili in seguito alle tante richieste

La community di Battlefield 6 ha chiesto che le sfide del gioco venissero rese più facili, e il nuovo aggiornamento si occupa appunto di apportare queste modifiche.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/11/2025
Una squadra di soldati in Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
In seguito alle tante richieste degli utenti, le sfide di Battlefield 6 sono state rese più facili: da ora gli obiettivi richiesti per le missioni di classe, le assegnazioni delle armi, le missioni di maestria e altro saranno più accessibili.

"Mentre continuiamo a lavorare sui miglioramenti di cui abbiamo già parlato, stiamo anche implementando una revisione completa delle Sfide e delle Assegnazioni, sulla base dei dati di gioco e dei vostri suggerimenti", hanno scritto gli sviluppatori in una nota.

"Alcune delle modifiche introdotte in questo aggiornamento sono significative, e vogliamo fornire un po' di contesto su come ci siamo arrivati. L'update riduce in maniera sostanziale i requisiti delle sfide, diminuendo il tempo necessario per completarle ma mantenendo comunque un sistema di progressione basato sull'abilità, che premia la costanza."

"Le Sfide e le Assegnazioni sono ora calibrate su obiettivi di tempo di gioco definiti, e questi cambiamenti allineano i requisiti a tali obiettivi, rendendoli più facilmente raggiungibili nell'ambito di una sessione di durata ragionevole."

Si parte da subito

Le modifiche sono già attive da oggi e in maniera retroattiva: ciò significa che molti utenti scopriranno che alcune missioni precedentemente incomplete risultano ora portate a termine in automatico, appunto sulla base dei requisiti inferiori.

L'esigenza di apportare questi cambiamenti, come detto, è stata dettata dalle pressanti richieste provenienti dalla community, visto che molti giocatori consideravano frustrante la gestione delle sfide e spingevano per una revisione del sistema.

