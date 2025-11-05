Battlefield 6 domina la classifica dei giochi più scaricati da PlayStation Store a ottobre

Per il resto, tra le new entry di notevole interesse emerge ARC Raiders , che evidentemente anche su console sembra aver avuto un ottimo impatto al lancio, così come dimostrato dalla versione PC con i suoi numeri notevoli.

Guardando alla top ten, Battlefield 6 conferma l'ottimo lancio visto già nei giorni scorsi rivelandosi il gioco digitale più scaricato su PS5 sia in USA che in Europa , superando in questo modo Ghost of Yotei che, su entrambi i fronti, si piazza invece in seconda posizione, senza dunque riuscire a battere il fenomenale sparatutto di DICE ed EA.

Sony ha pubblicato le classifiche dei giochi più scaricati da PlayStation Store nel corso del mese di ottobre 2025, con Battlefield 6 che domina entrambe le chart che riguardano PS5, sia in USA che in Europa.

Vediamo le top ten

Per quanto riguarda i giochi PS4, il più scaricato sia in USA che in Europa risulta essere Red Dead Redemption 2, seguito da Batman: Arkham Knight in USA e il solito EA Sports FC 26 in Europa, mentre Call of Duty: Black Ops 3 chiude il podio americano e The Forest quello europeo.

Su PlayStation VR2, il gioco più venduto risulta essere Max Mustard in entrambi i mercati, mentre in ambito free-to-play spicca Battlefield REDSEC.

Qui sotto riportiamo dunque le top ten dei giochi più venduti attraverso il PlayStation Store per quanto riguarda PS5 in particolare.

Giochi più venduti su PS5 in USA:

Battlefield 6 Ghost of Yōtei NBA 2K26 EA Sports FC 26 ARC Raiders Dispatch EA SPORTS Madden NFL 26 Digimon Story Time Stranger Little Nightmares III Grand Theft Auto V

Giochi più venduti su PS5 in Europa:

Battlefield 6 Ghost of Yōtei EA Sports FC 26 Grand Theft Auto V ARC Raiders Minecraft Jurassic World Evolution 3 UFC 5 Little Nightmares III Digimon Story: Time Stranger

Da notare, in Europa, anche la presenza di Jurassic World Evolution 3 tra le new entry di spicco.