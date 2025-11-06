Google AI Mode: la scorciatoia arriva anche su Chrome per Android e iOS

La modalità AI di Google sarà presto ancora più accessibile, grazie a una nuova scorciatoia disponibile su dispositivi iOS e Android. Si tratta di un pulsante presente nella pagina Nuova Scheda di Google Chrome. È importante precisare che la novità è stata inizialmente distribuita negli Stati Uniti, ma arriverà presto anche in Italia. Alcuni utenti potrebbero già visualizzare la nuova scorciatoia: se notate la funzione attiva, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Un’esperienza più fluida AI Mode è ufficialmente disponibile in Italia dall'8 ottobre ed è un nuovo modo per rispondere alle domande più complesse degli utenti. Si tratta infatti di una versione personalizzata dei modelli avanzati di Gemini per la Ricerca, quindi è possibile fare domande più dettagliate, che si tratti di cercare informazioni o di organizzare un viaggio. Per facilitare questo strumento, Google ha introdotto una scorciatoia su Chrome per dispositivi mobili. Aprendo la pagina Nuova Scheda, infatti, in basso alla barra di ricerca troverete "AI Mode" e "In incognito". Scorrendo verso il basso troverete le classiche pagine più visitate e il feed delle notizie. Con la prima scorciatoia potrete quindi accedere rapidamente alle funzionalità di Google AI Mode, mentre con il secondo pulsante potrete aprire velocemente una scheda in incognito. "Con l'ingresso di Chrome in una nuova era con l'intelligenza artificiale, stiamo semplificando l'accesso alla AI Mode, la nostra più potente esperienza di ricerca basata sull'IA, quando sei in movimento su Chrome per iOS e Android", ha scritto Google. Google porta AI Mode in 50 nuovi paesi: la ricerca basata su intelligenza artificiale arriva in Italia