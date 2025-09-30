Il terzo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7 uscirà da subito anche su Xbox e Nintendo Switch 2

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato un'interessante intervista a Naoki Hamaguchi, director della trilogia remake di Final Fantasy VII , che ha avuto modo di toccare diversi argomenti, cercando di introdurre il progetto ai possessori delle piattaforme che potranno giocare per la prima volta Final Fantasy VII Remake Intergrade il 22 gennaio 2026. Parliamo dei possessori di Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S. Nelle risposte, Hamaguchi ha confermato che il terzo e conclusivo episodio sarà lanciato su tutte le piattaforme , dando seguito alla nuova filosofia della compagnia che mira a raggiungere un pubblico più vasto possibile. Quindi niente più esclusiva temporale PS5.

La conferma

La domanda, nel merito, è stata abbastanza esplicita: "Hai menzionato Final Fantasy VII Rebirth e il terzo gioco, puoi confermare che usciranno anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S?"

L'intera triloga di Final Fantasy VII arriverà su tutte le piattaforme

La risposta è stata altrettanto chiara: "Naturalmente vogliamo portare questi giochi al maggior numero possibile di persone. Quindi sì, stiamo lavorando affinché i giocatori possano godersi sia Final Fantasy VII Rebirth che il terzo capitolo della serie su una gamma più ampia di piattaforme in futuro, come Xbox e Switch 2. Voglio rassicurare tutti sul fatto che possono iniziare il loro viaggio con Final Fantasy VII Remake già da ora, con la certezza che potranno vivere l'intera storia di Final Fantasy VII, che ha inizio proprio con questo titolo."

Chiaramente Square Enix ha deciso di abbandonare la sua politica di esclusive, che gli ha creato più di qualche problema negli anni passati. Nel caso, sarebbe stato davvero controproducente portare i primi due capitoli su Xbox e Nintendo Switch 2, per poi fare attendere anni i loro acquirenti per poter giocare alla conclusione della serie.