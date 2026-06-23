007 First Light è in offerta al minimo storico su Amazon: risparmia e indossa i panni di James Bond

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su 007 First Light che cala fino al suo minimo storico : lo sconto attivo è del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,49€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: 007 First Light porta i giocatori alla scoperta di una nuova storia dedicata alle origini di James Bond , raccontando gli eventi che hanno trasformato un giovane ribelle nel futuro agente più famoso dell'MI6 . Un'avventura cinematografica che mostra una fase inedita della vita della spia britannica. Il gioco propone un' esperienza di spionaggio adrenalinica , con missioni ambientate in scenari spettacolari.

Ulteriori dettagli sul gioco

In 007 First Light ogni giocatore può scegliere il proprio stile di approccio alle missioni. È possibile agire nell'ombra sfruttando furtività e infiltrazione oppure affrontare le situazioni in modo più diretto utilizzando combattimenti corpo a corpo e armi da fuoco. Gadget speciali, travestimenti e strategie diverse permettono di superare gli ostacoli scegliendo il metodo più adatto.

L'esperienza punta a ricreare il fascino delle grandi storie di spionaggio, mettendo il giocatore nei panni di una giovane versione di Bond ancora in fase di crescita e formazione.

Entrando nel mondo dell'MI6 sarà inoltre possibile migliorare le proprie abilità e rigiocare le missioni completate con modificatori aggiuntivi, offrendo nuove sfide e un modo diverso di vivere ogni incarico.