Call of Duty è "più grande del Marvel Cinematic Universe", dice la CEO di Xbox

In particolare, la CEO ha menzionato Minecraft, che ha ricevuto un adattamento cinematografico di grande successo, la serie TV di Fallout e gli ottimi riscontri ricevuti da questa e poi ha fatto il suddetto paragone su Call of Duty.

L'articolo della rivista contiene affermazioni da parte di Todd Howard, Matt Booth e Asha Sharma, spaziando tra vari ambiti dell'intrattenimento che comprendono anche serie TV e film , considerando che gli adattamenti dalle produzioni Xbox cominciano ad essere molteplici, considerando quelli in produzione di recente.

In un'intervista pubblicata da Entertainment Weekly, la CEO di Xbox, Asha Sharma , ha fatto una dichiarazione interessante che ha fatto un po' discutere, sul fatto che " Call of Duty è più grande del Marvel Cinematic Universe ", cosa che può stupire ma potrebbe essere piuttosto accurata.

Un paragone che fa riflettere

La questione è un po' controversa ma non si discosta molto dalla realtà, purché si parli di ricavi in termini di botteghino e vendite di copie. In questo caso, alcuni dati danno ragione a Sharma, considerando che Call of Duty avrebbe superato i 32 miliardi di dollari in termini di ricavi complessivi su tutta la serie, mentre i prodotti del Marvel Cinematic Universe sarebbero intorno ai 31,5 miliardi.

Secondo altre misurazioni, che comprendono anche merchandise e home video, l'MCU sarebbe leggermente sopra a Call of Duty, ma questo non cambia il fatto che Call of Duty risulta effettivamente un vero e proprio colosso dell'intrattenimento, in grado di rivaleggiare con prodotti appartenenti anche ad altri medium.

"Se ci pensate bene, su Amazon abbiamo la seconda serie più vista di tutti i tempi (Fallout), Minecraft era tra le prime cinque nel 2025 e Call of Duty è più grande del Marvel Cinematic Universe. Quindi, i numeri parlano chiaro. C'è più interesse che mai a collaborare con noi su questi titoli", ha riferito Sharma, parlando proprio delle operazioni trans-media che riguardano le serie Xbox.

Interessante anche l'affermazione su Fallout, che effettivamente risulta essere la seconda serie di maggior successo su Amazon Prime Video, dopo solo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Nel frattempo, abbiamo saputo che il film di Gears of War di Netflix racconterà le origini della Squadra Delta e che anche Sea of Thieves diventerà un film live action prodotto dal regista di Spider-Man: Brand New Day.