Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 è al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

La nuova avventura di Samus su Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond è il nuovo capitolo della serie sviluppato da Retro Studios e pubblicato da Nintendo. Il gioco mantiene la struttura classica della serie, con esplorazione in prima persona e combattimenti contro creature aliene unite a nuove meccaniche di gioco. Dopo essere sopravvissuta a un disastro, Samus viene trasportata sul misterioso pianeta Viewros. Qui dovrà esplorare, combattere e sopravvivere, cercando indizi che possano condurla a un modo per tornare a casa.

L'avventura condurrà i giocatori attraverso una grande varietà di scenari: dalle foreste lussureggianti agli impianti industriali futuristici, da un centro di ricerca sepolto sotto neve e ghiaccio fino a una struttura nascosta all'interno di un vulcano. Ogni area sarà caratterizzata da strutture complesse e labirintiche, popolate da nemici e creature aliene ostili. Oltre alle armi classiche della sua tuta, Samus potrà contare su nuovi poteri psichici: tra questi la capacità di controllare la traiettoria dei raggi laser, attivare dispositivi a distanza, raggiungere punti elevati e aprire passaggi nascosti. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.