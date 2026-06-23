Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 è al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

Tra i tanti giochi in promozione su Amazon Italia per il Prime Day 2026 troviamo anche Metroid Prime 4: Beyond in versione Nintendo Switch 2. L'ultima avventura di Samus Aran ora è disponibile con uno sconto del 44%.
Il gioco al momento viene proposto a 38,99 euro, con un risparmio di più di 30 euro rispetto ai 69,99 euro canonici. Si tratta del prezzo più basso mai registrato su Amazon finora. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box qui sopra.
La nuova avventura di Samus su Nintendo Switch 2
Metroid Prime 4: Beyond è il nuovo capitolo della serie sviluppato da Retro Studios e pubblicato da Nintendo. Il gioco mantiene la struttura classica della serie, con esplorazione in prima persona e combattimenti contro creature aliene unite a nuove meccaniche di gioco. Dopo essere sopravvissuta a un disastro, Samus viene trasportata sul misterioso pianeta Viewros. Qui dovrà esplorare, combattere e sopravvivere, cercando indizi che possano condurla a un modo per tornare a casa.
L'avventura condurrà i giocatori attraverso una grande varietà di scenari: dalle foreste lussureggianti agli impianti industriali futuristici, da un centro di ricerca sepolto sotto neve e ghiaccio fino a una struttura nascosta all'interno di un vulcano. Ogni area sarà caratterizzata da strutture complesse e labirintiche, popolate da nemici e creature aliene ostili. Oltre alle armi classiche della sua tuta, Samus potrà contare su nuovi poteri psichici: tra questi la capacità di controllare la traiettoria dei raggi laser, attivare dispositivi a distanza, raggiungere punti elevati e aprire passaggi nascosti. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.
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