Nel Trailer 2 di GTA 6 ci sarebbe un riferimento a GTA Vice City: un fan lo ha notato solo ora

Il Trailer 2 di GTA 6 è stato pubblicato un anno fa, ma i fan lo stanno ancora analizzando. Ora, un fan ha condiviso in rete una piccola scoperta: nel filmato potrebbe esserci un riferimento a Grand Theft Auto: Vice City .

L'easter egg nel trailer di GTA 6

Come potete vedere nel breve video condiviso tramite Twitter da TheGameVerse, nel trailer di GTA 6 c'è una scena nella quale Jason schiaffeggia un personaggio e nel momento in cui quest'ultimo sposta la testa per il colpo, viene messo in mostra un disegno di una lucertola dai colori molto particolari.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il corpo dell'animale ha lo stesso pattern della camicia di Tommy Vercetti, protagonista di GTA Vice City. Pare effettivamente difficile che sia un caso, considerando la particolarità dei colori. Inoltre, non è affatto strano che Rockstar Games abbia deciso di inserire un riferimento a tale videogioco, visto che condividono la stessa ambientazione (Vice City, per l'appunto).

Non crediamo debba essere letto come un "Tommy Vercetti tornerà" (anche perché il suo attore, Ray Liotta, è morto nel 2022) quanto più come un semplice riferimento pensato per divertire i fan più attenti.

Segnaliamo infine che la copertina di GTA 6 include un errore secondo i fan, sfuggito agli artisti di Rockstar Games.